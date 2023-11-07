Женщина избила 14-летнюю девочку в Москве

По данным следствия, 6 ноября 2023 года нетрезвая 32-летняя женщина без причины напала на 14-летнюю девочку и избила ее. Пострадавшую доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

Нападавшую в ближайшее время доставят в подразделение столичного Следственного комитета. Против нее возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сотрудники СК уже начали проводить допросы свидетелей и изучать записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить подробности произошедшего.

Ранее отец студента, избитого боксером Никитой Ивановым у ресторана в центре столицы, рассказал о его состоянии.