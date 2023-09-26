Жене блогера-сыроеда вынесли приговор по делу о смерти их ребенка от истощения

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«Суд приговорил признать ее виновной и назначить наказание в виде исправительных работ на срок два года с удержанием 15% заработка в доход государства», - заявили в пресс-службе.

Миронову признали виновной по статьям УК РФ «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Женщина родила ребенка 11 февраля 2023 года. Однако она не прибегала к помощи медиков. Также младенца официально нигде не зарегистрировали. Отец - блогер Максим Лютый - морил голодом новорожденного и обливал холодной водой.

Когда мальчику совсем стало плохо, родители решили отвезти его ко врачам. Однако ребенок умер по пути в больницу. Приговор Мироновой пока не вступил в силу, его можно будет обжаловать.

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