Жене блогера-сыроеда вынесли приговор по делу о смерти их ребенка от истощения
Оксану Миронову приговорили к двум годам исправительных работ из-за смерти ее ребенка от истощения. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.
«Суд приговорил признать ее виновной и назначить наказание в виде исправительных работ на срок два года с удержанием 15% заработка в доход государства», - заявили в пресс-службе.
Миронову признали виновной по статьям УК РФ «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Женщина родила ребенка 11 февраля 2023 года. Однако она не прибегала к помощи медиков. Также младенца официально нигде не зарегистрировали. Отец - блогер Максим Лютый - морил голодом новорожденного и обливал холодной водой.
Когда мальчику совсем стало плохо, родители решили отвезти его ко врачам. Однако ребенок умер по пути в больницу. Приговор Мироновой пока не вступил в силу, его можно будет обжаловать.
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