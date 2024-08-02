02 августа 2024, 19:08

Жена сенатора Савельева получала предупреждения от мужа

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Задержанный сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев просил супругу Ольгу не приезжать в Россию из-за границы, где учатся их дети. Об этом женщина рассказала Telegram-каналу Mash.

По словам жены Савельева, она не связывала просьбу мужа с уголовным делом. По ее мнению, супруга могли подставить.

«Я думаю, что это недоразумение, я очень в это верю. Я знаю просто своего мужа, поэтому это какой-то бред, это какая-то подстава. У меня есть предположения, откуда, но сейчас нужно время какое-то», - заявила Ольга.

Также собеседница канала отметила, что семья столкнулась со сложностями еще два года назад, но она не могла предположить, что это связано именно с уголовным делом.

В 2020 году семья сенатора имела в пользовании дом в Великобритании. Его площадь составляла 489 квадратных метров.

Савельева, с которого сняли неприкосновенность, задержали в Совете Федерации прямо на выходе из здания. Его подозревают в подготовке заказного убийства столичного предпринимателя. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Совет Федерации РФ Уголовное дело Убийства Россия
02 августа 2024, 18:31
Стало известно, для кого сенатор Савельев нанял киллера
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Задержанный в рамках уголовного дела об организации приготовления к убийству член Совета Федерации Дмитрий Савельев планировал руками киллера избавиться от предпринимателя Сергея Ионова, которому давал деньги на развитие бизнеса. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, Ионов в то время работал советником генерального директора фирмы Андрея Андриановского, где у сенатора была своя доля. Занимавший пост советника Ионов попал под уголовное дело за растрату 1,6 миллиона рублей из кассы фирмы.

Андрей Андриановский в комментарии 360.ru не ответил на вопрос о том, был ли у Савельева и Ионова конфликт из-за денег. Но подтвердил, что судебное разбирательство о растрате действительно имело место.

«Спор у компании к этому человеку был и таких судов было очень много, но все это было давно», - заявил Андриановский.

По данным Mash, часть потраченных денег Ионов в итоге вернул. Но сенатор поле приговора денег не получил.

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что Савельев через посредников пообещал вознаграждение в 100 тысяч долларов за убийство отбывающего наказание Ионова. Сообщники сенатора в качестве киллера привлекли сотрудника ФСИН. Но сотрудник ведомства обратился в ФСБ и действовал уже под их контролем.

В результате все закончилось инсценировкой убийства с официальным протоколом смерти Ионова, который передали сенатору. Савельев заплатил обещанную награду. Посредника схватили во время передачи денег исполнителю.

Самого сенатора правоохранители задержали в пятницу, 2 августа на выходе с заседания Совета Федерации. По запросу Генерального прокурора Краснова верхняя палата парламента сняла с подозреваемого неприкосновенность.

Совет Федерации РФ Уголовное дело Убийства Следственный комитет России
02 августа 2024, 18:16
Бывшего главу двух районов Казани заподозрили в мошенничестве
РИА «Новости»
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Вахитовский суд Казани арестовал на два месяца бывшего главу Московского и Кировского районов Казани Сергея Миронова по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС.

«Избрать обвиняемому Сергею Александровичу Миронову меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 октября 2024 года, то есть на срок 2 месяца», - зачитал вердикт судья.

На процессе стало известно, что уголовное дело против Миронова завели еще в апреле 2024 года. Ему предъявили обвинения по нескольким эпизодам стать злоупотреблению полномочиями, мошенничеству и превышению полномочий. Общий ущерб оценивается порядка в два миллиона рублей.

Ранее в московский суд поступили материалы по уголовного делу против бывшего главы управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрия Мурышова. Он обвиняется в получении взяток.

Суд Коррупция
02 августа 2024, 16:35
Омская школьница погибла в пожаре из-за коротнувшего электросамоката
РИА «Новости»
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Тело 13-летней школьницы нашли на месте пожара в доме на улице 23-я Северная в Омске. Предварительной причиной ЧП назвали короткое замыкание автоматической коробки передач электрического самоката. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что пламя охватило жилое помещение в ночь на пятницу, 2 августа. После гибели ребенка следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

На место происшествия выехали криминалисты для осмотра и назначения пожарно-технической экспертизы для установления точных причин возникновения огня.

Сегодня же короткое замыкание привело к пожару жилом доме в городе Кулебака Нижегородской области. По данным областного главка МЧС, пламя распространилось на площади в 278 квадратных метров. Из охваченного огнем здания спасатели эвакуировали пять человек.

Уголовное дело Пожары Дети Следственный комитет России Электросамокаты
02 августа 2024, 15:37
Раскрыта фабула уголовного дела лишенного статуса сенатора Савельева
РИА «Новости»
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Лишенный статуса члена Совета Федерации и задержанный силовиками на выходе из здания верхней палаты российского парламента Дмитрий Савельев стал фигурантом уголовного дела об организации приготовления к убийству. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что в августе 2023 года Савельев поручил организовать убийство московского предпринимателя и попросил знакомого найти киллера.

Для привлечения занимающего пост члена Совета Федерации Савельева к ответственности генеральный прокурор Игорь Краснов обратился с представлением о снятии с сенатора неприкосновенности. Этот запрос верхняя палата парламента удовлетворила.

Криминалисты задержали Савельева на выходе с заседания в пятницу, 2 августа. Задержанный работал в СФ с 2016 года, куда перешел из Госдумы.

О подготовке ликвидации бизнесмена стало известно сотрудникам правоохранительных органов, которые в рамках оперативных мероприятий инсценировали убийство. Получивший информацию, что бизнесмена больше нет, Савельев передал своему знакомому деньги для вознаграждения исполнителя.

Совет Федерации РФ Уголовное дело Убийства Следственный комитет России

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