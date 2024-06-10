Жена главы АНО «Цифровые платформы» раскрыла детали нападения на мужа

Нападение произошло на севере столичного района Измайлово, где живут Щельцины, вечером 8 июня, около полуночи.

«Арсений не все помнит - у него был шок, но соседи слышали очень громкие крики „Я тебя убью!“. Мужчина сразу стал агрессивно задираться на Ивана, а потом просто на него напал и нанес множественные ножевые ранения», - рассказала она.

Щельцин заступился за друга. В результате Позняков получил девять ударов ножом, а ее супруг - три, «одно почти до сердца».

Позняков скончался в машине скорой помощи. Нападавшие скрылись с места преступления. Полиция их задержала, установив по камерам видеонаблюдения, что они находятся в соседнем доме.

Щельцина добавила, что в тот вечер парочка, скорее всего, находилась «в наркотическом или алкогольном опьянении».

Ее супруга госпитализировали, сейчас он переведен из реанимации в хирургическое отделение, находится в сознании и его жизни ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала Baza, нападавшим оказался лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что министерство окажет помощь Щельцину в восстановлении.