29 февраля 2024, 09:36

Желающих трудоустроиться москвичей обманули на 30 млн рублей

РИА «Новости»
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В Москве около 40 человек пожаловались на обман при трудоустройстве и обучении работе на бирже. Желая стать успешными брокерами, они лишились 30 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

Предполагаемые мошенники действовали из «Москва-Сити». Желающим получить работу брокера они предлагали место в одной из нескольких фирм, но для трудоустройства просили пройти обучение в группе из 10-15 человек и внести депозит от 300 тысяч до 9,2 миллиона рублей. Соискателей, у которых не оказывалось нужной суммы, убеждали взять кредит. Деньги принимали наличными или на биткоин-кошелек.

Тем, кто не искал работу, но мечтал о пассивном доходе, предлагали второй вариант - вклады под большие проценты. Только один подозреваемый получил от восьми пострадавших 6,7 миллиона рублей. В общей сложности в полицию решили обратиться почти 40 жителей Москвы. Они оценили ущерб в 30 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге задержали пособников телефонных мошенников. Они вывели за границу 150 миллионов рублей, похищенных у россиян.

Мошенничество Деньги Москва
29 февраля 2024, 09:21
Подозреваемого в поджоге релейного шкафа задержали в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным следствия, злоумышленником оказался 21-летний местный житель. Установлено, что, находясь на пути железнодорожного перегона между станциями Сергиево - Стрельна, фигурант поджог релейный шкаф, принадлежащий предприятию транспортной инфраструктуры.

«Следствием Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации („Террористический акт“)», - добавили в ведомстве.

Ранее полиция задержала подростков, поджигавших квартирные двери за деньги.

Санкт-Петербург Уголовное дело Поджоги
29 февраля 2024, 08:36
Силовики предотвратили диверсию в Саратове
РИА «Новости»
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В Саратове оперативники задержали мужчину, который искал контакты террористической организации и хотел совершать диверсии в России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Силовики задержали саратовца, который искал контакты террористического легиона «Свобода России»*. Он пытался найти представителей группировки через мессенджер и открыто заявлял о готовности совершать диверсии на территории России.

Оперативки вычислили мужчину. Его задержали и объяснили, что за подобные намерения он может попасть под статью о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией, по которой грозит восемь лет колонии.

Мужчина не успел ничего натворить, поэтому правоохранители выдали ему официальное предостережение. Саратовец раскаялся и попросил прощения. Он добавил, что всем необходимо поддерживать проведение специальной военной операции.

* «Легион „Свобода России“» - экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.

Саратов Терроризм Военные
29 февраля 2024, 07:15
Угонщики в Чувашии закрыли владельца Lada Granta в багажнике и попали в ДТП
РИА «Новости»
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В Чебоксарах произошло похищение человека. Неизвестные угнали машину вместе с владельцем, а потом попали в аварию. Возбудили уголовное дело, одного из злоумышленников задержали, сообщило СУ СКР по Чувашской Республике.

Ночью 28 февраля двое мужчин подошли к незнакомцу и избили, чтобы присвоить его Lada Granta. Автовладелец сопротивлялся, поэтому преступники заперли его в багажнике и вывезли в соседний город Канаш. Там потерпевшему удалось освободиться и пожаловаться в полицию.

Угонщики попытались скрыться. Во время преследования они попали в аварию, машина перевернулась. Один мужчина сбежал, другого задержали на месте. Возбудили уголовное дело по статье 126 УК России «Похищение человека, совершенное с применением насилия из корыстных побуждений».

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который инсценировал угон собственного авто. Он рассчитывал таким способом получить страховку.

Уголовное дело ДТП Машины Чувашия
29 февраля 2024, 00:38
Полиция задержала телефонного мошенника, похитившего 162 миллиона рублей
РИА «Новости»
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Московские полицейские задержали телефонного мошенника, которого подозревают в похищении 162 миллионов рублей у москвички. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По данным ведомства, в преступной схеме участвовали три человека. В августе и сентябре 2023 года они звонили 31-летней москвичке от имени сотрудников банков и правоохранительных органов.

Мошенники убедили жертву, что ее средства пытаются похитить, после чего она перевела 26 миллионов 400 тысяч рублей на их счет. Кроме того, под давлением злоумышленников женщина продала квартиру на Пречистинке.

«Следуя указаниям звонивших, введенная в заблуждение потерпевшая совершила сделку по купле-продаже квартиры, а вырученные деньги в размере 129 миллионов рублей передала неизвестным», - рассказали в МВД.

Кроме того, мошенники убедили пострадавшую заплатить семь миллионов рублей якобы за оплату машино-мест. Общий ущерб составил 162 миллиона 400 тысяч рублей.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Инициативной улице задержали одного из подозреваемых - 25-летнего гражданина, временно проживающего в столице», - рассказали в МВД.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают соучастников подозреваемого.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали банду , которая вывела за границу более 150 миллионов рублей, полученных от телефонных аферистов.

Уголовное дело Мошенничество Деньги Полиция Москва

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