31 января 2024, 22:36

«Желала смерти». Щелковские подростки избили школьницу за постоянные оскорбления

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Конфликт между 14-летней школьницей и группой подростков в городском округе Щелково обернулся уголовным делом. Подмосковный главк СК обратил внимание на разошедшееся в социальных сетях видео с кадрами избиения девочки и завел уголовное дело о хулиганстве. Одного из напавших доставили на допрос к криминалистам. Об этом «360» сообщил отец мальчика.

На разошедшихся в социальных сетях кадрах видно, как девочка встречает своих обидчиков на дороге. Практически сразу после приветствия под ее ноги прилетела дымовая шашка, а затем ударом ноги в грудь школьницу уронили в сугроб. Били двое: мальчик и его подруга. Школьница пыталась убежать, но ее быстро нагнали, снова уронили в снег и продолжили избивать.

Отец доставленного на допрос парня заявил, что сын с избитой школьнице знаком давно и находился не в очень хороших отношениях, как и вся компания.

«Она не раз их оскорбляла, желала смерти родителям. Ребята приехали просто погулять, а встретили ее. Хотели поговорить, но что-то пошло не так», - рассказал собеседник «360».

Мужчина подчеркнул, что ни в коем случае не выгораживает сына и считает его поступок аморальным и требующим наказания. Он добавил, что следователь задавал сыну вопросы о том, знает ли он о сериале «Слово пацана» и снималось ли видео ради лайков. Но на все мальчик ответил отрицательно.

Отец подчеркнул, что из-за распространения видео ему страшно за ребенка, потому что в комментариях пользователи социальных сетей, не зная всей ситуации, пообещали найти его и покалечить.

«У меня от этих угроз волосы дыбом встают. Я уже боюсь, что сын выйдет на улицу и ему оторвут руки и ноги. И чем они станут отличаться от него? Никакой самосуд недопустим», - подчеркнул он и пообещал, что сын ответит по всей строгости.

Представители пострадавшей школьницы общаться с журналистами не захотели, но из осведомленных источников «360» выяснил, что физических травм девочка не получила. Однако нападение сказалось на ее психологическом состоянии. Ей начали сниться кошмары о ее обидчиках.

Уголовное дело Дети Видео СК РФ Школьники
31 января 2024, 19:05
Москвич получил 13 лет колонии за доведение сына до самоубийства
РИА «Новости»
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Москвича приговорили к 13 годам колонии строгого режима за доведение девятилетнего сына до самоубийства. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что с ноября 2019 года по июль 2022 года мужчина, живший на Тихорецком бульваре, систематически употреблял алкогольные напитки и применял насилие в отношении своего сына. Он кричал и оскорблял ребенка.

Его действия привели к тому, что 11 июля 2022 года мальчик совершил суицид. Ребенок скончался, несмотря на попытки медиков спасти его.

«Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима», - уточнили в прокуратуре.

Ранее уголовное дело возбудили в Томске после суицида двух учащихся одного из техникумов. Подростки сняли на камеру телефона последние минуты жизни.

Убийства Суд Прокуратура РФ Москва
31 января 2024, 11:34
Боец джиу-джитсу проломил голову подростку в Москве
РИА «Новости»
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В Москве возбудили уголовное дело против мужчины, занимающегося джиу-джитсу, который несколько раз ударил подростка и проломил ему голову. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации Telegram-канала Shot , 28 января на улице Домостроительная в районе Солнцево 38-летний спортсмен увидел, как 17-летний школьник бил по припаркованным автомобилям руками и ногами.

Мужчина сделал ему замечание, однако подросток проигнорировал его. Спортсмен потерял самообладание и применил навыки боевого искусства. Он несколько раз ударил юношу по голове, в том числе ногой, после чего скрылся с места происшествия.

Одиннадцатиклассника экстренно доставили в больницу с серьезными травмами, включая открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом черепа.

Спустя сутки после происшествия подозреваемого мужчину задержали правоохранительные органы. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Тем временем подмосковный СК возбудил дело после сообщений об избиении девочки в Щелкове. Предположительно, на ребенка напали два подростка.

Драки Спортсмены Школьники Москва
31 января 2024, 08:24
Участились попытки диверсий и шпионажа на Дальнем Востоке — генпрокуратура
РИА «Новости»
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Противники России пытались раскачать ситуацию на Дальнем Востоке. Количество попыток шпионажа и диверсий возросло, заявил на итоговой коллегии прокуратуры Приморья заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Несмотря на сравнительную безопасность на территории регионов Дальневосточного округа, мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию», - сказал он.

Дмитрий Демешин сообщил, что в регионе предотвратили случаи дискредитации армии и госизмены. По его словам, в Приморье возросло количество попыток диверсий и шпионажа. Замгенпрокурора заявил, что среди россиян нашлись те, кто за деньги от иностранной разведки соглашались предать страну.

В октябре 2023 года ФСБ сообщила о поимке жителя Приморья , подозреваемого в шпионаже. По версии следствия, он собирал информацию о российских военных объектах.

Генпрокуратура РФ Шпионаж Дальний Восток
31 января 2024, 07:48
Прошел суд над жительницей Хабаровска, спонсировавшей ВСУ
РИА «Новости»
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Хабаровский краевой суд признал жительницу Хабаровска виновной в госизмене. Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима за финансирование Вооруженных сил Украины, сообщил «Интерфакс».

Женщина переводила личные деньги украинской армии на закупку обмундирования, оружия и боеприпасов. Суд пришел к выводу, что она делала это по мотивам политической ненависти и вражды.

Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России» и приговорили женщину к восьми годам колонии общего режима.

На Украине к 15 годам тюрьмы заочно приговорили председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Его обвинили в госизмене, публичной дискредитации украинской власти и передаче российской армии материальных ресурсов.

Суд ФСБ

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