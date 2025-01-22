«Zero Trust». В МВД назвали действенный метод защиты от мошенников

«Эта концепция, известная как Zero Trust (нулевое доверие), возникла из необходимости защищаться в мире, где угрозы могут подстерегать буквально везде», - сказано в публикации.

Авторы сообщения рассказали, что принцип строится на нескольких базовых пунктах, которые в совокупности позволят защититься от мошенничества.

В первую очередь, нужно проверять все якобы «официальные» сообщения и звонки из банков, ведомств и даже друзей и родственников. Для этого можно просто связаться с нужным заведением или человеком и уточнить актуальность информации. Во-вторых, рекомендуется использовать сложные пароли.

Также в ведомстве посоветовали задавать как можно больше вопросов и не стесняться просить собеседника подтвердить информацию. И наконец, нужно доверять своим сомнениям - если разговор кажется странным или подозрительным, значит продолжать его не стоит.

Ранее россиянам посоветовали переводить деньги знакомым только после договоренности при личной встрече , потому что злоумышленники активно используют в своих схемах технологии искусственного интеллекта, что позволяет им подделывать фото и голос.