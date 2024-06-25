25 июня 2024, 01:26

Земли санатория «Барвиха» продали в 236 раз ниже рынка

РИА «Новости»
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Земли коттеджного поселка «Сады Майендорф», которые ранее принадлежали санаториям Управления делами президента, продали в 2001 году в 236 раз ниже рыночной стоимости. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил прокурор в Одинцовском суде Подмосковья.

Земли коттеджного поселка «Сады Майендорф», которые ранее принадлежали санаториям Управления делами президента, продали в 2001 году в 236 раз ниже рыночной стоимости. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил прокурор в Одинцовском суде Подмосковья.

«На 2001 год стоимость земель составила 54,4 миллиона рублей <…> Но в реальности данный земельный участок стоил 13 миллиардов рублей, то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз», - подчеркнула представитель ведомства.

По ее словам, это свидетельствует о «недобросовестности заключенного контракта».

Ранее Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца холдинга «Русские фонды» Константина Бейрита.

Суд Москва
24 июня 2024, 23:57
Совладельца холдинга «Русские фонды» отправили под домашний арест
Pxhere
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Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца холдинга «Русские фонды» Константина Бейрита. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Мужчина проходит по делу о мошенничестве. Еще один фигурант - бизнесмен Евгений Новицкий.

«Бейриту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 23 сентября 2024 года», - отметил собеседник агентства.

На прошлой неделе суд отправил под домашний арест Новицкого. Его обвинили по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, организованная группа с участием бизнесмена решила похитить средства АО «НПФ „Урал ФД“» под видом покупки ликвидированных ценных бумаг на биржевых торгах.

Силовики задержали Бейрита и еще одного совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева 24 июня.

Суд Мошенничество Аресты
24 июня 2024, 12:03
Избежавшие СИЗО фигуранты дела о ботулизме обжаловали решение о домашнем аресте
РИА «Новости»
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Руководитель фирмы «Савон-К» Владимир Шин, глава отдела качества Елена Машкова и владелец компании «Локалкитчен» Антон Лозин обжаловали в Замоскворецком суде решение о домашнем аресте по делу о массовом отравлении ботулизмом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Трое подозреваемых подали апелляционные жалобы на решение суда об избрании меры пресечения. Обращения Лозина, Шина и Машковой зарегистрировали.

Их отправили под домашний арест , в отличие от четвертого фигуранта дела - повара «Савон-К» Карима Норматова. Мужчину поместили в СИЗО. Его задержали в аэропорту Жуковский при попытке уехать из страны.

Массовое отравление произошло в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Позднее стало известно о вспышке ботулизма в Ярославской, Костромской и Тамбовской областях. Пострадавшие заказали еду в «Локалкитчен», которая работала под брендом «Кухня на районе». Роспотребнадзор пришел к выводу, что источником заражения стала фасоль. Приставы опечатали цех на Стандартной улице в Москве.

«Известия» сообщили, что из оборота изъяли около 200 тонн продукции.

Суд Бизнес Аресты Ботулизм Случаи ботулизма в России
24 июня 2024, 11:59
Следователя МВД в Симферополе заподозрили в госизмене
РИА «Новости»
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ФСБ задержала в Симферополе старшего следователя МВД Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, 38-летний майор был агентом СБУ - он собирал данные о жителях Крыма и передавал их украинской стороне. В отношении следователя возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».

Авторы канала отметили, что задержанный начал работать в МВД восемь лет назад. Он служил в контрольно-методическом отделе ведомства, был в звании майора.

По статье о госизмене бывшему сотруднику МВД грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ поймали экс-начальника департамента административной работы Минсельхоза России Олега Донских, который скрывался от правосудия в течение 12 лет. Мужчину объявляли в международный розыск по подозрению в организации хищения в 2007–2011 годах более двух миллиардов рублей.

Советский районный суд Липецка арестовал Донских. В пресс-службе ФСБ отметили, что сейчас устанавливаются другие соучастники преступления.

Уголовное дело СБУ Крым ФСБ
24 июня 2024, 11:22
Троих участников перестрелки на границе с Абхазией задержали
Телеканал «360»
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Задержаны трое из шести участников перестрелки на российско-абхазской границе. Об этом РИА «Новости» сообщил глава МВД Абхазии.

«Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются», - уточнили в прокуратуре Гагрского района.

На границе России и Абхазии 23 июня произошла перестрелка. Злоумышленники открыли огонь из автомобиля на контрольно-пропускном пункте «Псоу», затем скрылись. В результате стрельбы скончался мужчина 1985 года рождения. Также известно о троих пострадавших , в том числе несовершеннолетней девушке. Один мужчина получил ранение в ногу. Другому пострадавшему диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Несовершеннолетняя получила сквозное ранение руки. Всех госпитализировали.

По факту случившегося в Абхазии возбудили уголовное дело по статьям о незаконном хранении и перевозки оружия и убийстве.

Абхазия

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