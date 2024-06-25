Земли санатория «Барвиха» продали в 236 раз ниже рынка

Земли коттеджного поселка «Сады Майендорф», которые ранее принадлежали санаториям Управления делами президента, продали в 2001 году в 236 раз ниже рыночной стоимости. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил прокурор в Одинцовском суде Подмосковья.

«На 2001 год стоимость земель составила 54,4 миллиона рублей <…> Но в реальности данный земельный участок стоил 13 миллиардов рублей, то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз», - подчеркнула представитель ведомства.

По ее словам, это свидетельствует о «недобросовестности заключенного контракта».

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