22 мая 2024, 14:07

Зеленоградский «Чикатило» выйдет на свободу спустя 22 года заключения

РИА «Новости»
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Зеленоградский «Чикатило» Юрий Гриценко может оказаться на свободе 14 июня. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, последние 22 года мужчина провел в исправительной колонии в Мордовии, при этом 13 из них - в одиночном карцере со строгими условиями содержания.

Гриценко во время отбывания наказания бросался на других заключенных и планировал устроить бунт. На протяжении прошлых девяти месяцев за ним вела наблюдение специальная психиатрическая комиссия, которая примет финальное решение о его освобождении.

В 1993 году уроженец Зеленограда совершил свое первое преступление, когда убил женщину сковородой. Суд приговорил его к девяти годам тюрьмы, однако уже в конце 2000 года Гриценко вышел на свободу. В апреле 2001 года он начал нападать на женщин, убил пятерых в Москве и Московской области. В ноябре 2001 года маньяка задержал водитель автобуса, который услышал крик одной из жертв.

Ранее в Москве раскрыли дело об убийстве 27-летней давности.

Убийства Суд Преступления Москва
22 мая 2024, 14:19
Художника и создателя сайта «Уралнаш» объявили в розыск
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Художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке объявили в розыск. Карточку с его данными разместили в базе МВД России.

«Станислав Алексеевич Шминке, 03.09.1984. Разыскивается по статье УК», - отметили в ведомстве.

Статью, по которой разыскивают художника, в базе не указали.

Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, в отношении Шминке возбудили уголовное дело. Оно проходит по статье о дискредитации российской армии.

На минувшей неделе в розыск объявили заместителя главы офиса президента Украины Романа Машовца. По какой именно статье, в МВД России не указали. Машовец находится на посту замглавы офиса украинского президента с апреля 2020 года.

Еще ряд иностранных деятелей объявили в розыск в мае. Речь идет о бывшем главе полиции Эстонии Эльмаре Вахере, экс-министре иностранных дел Урмасе Рейнсале и некоторых чиновниках из Латвии, Польши и Литвы.

Уголовное дело МВД РФ Художники Россия Армия
22 мая 2024, 13:03
Девушку похитили из ТЦ в Колпине и увезли в сторону Москвы
РИА «Новости»
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Жительница Тосно пропала после поездки в Санкт-Петербург. Ее усадили в черную машину и увезли в сторону Москвы. Полиция начала проверку.

Похищение произошло возле торгового центра «Ока» в Колпине, сообщил сайт 78.ru. Девушке 18 лет, она жила с матерью в Тосно. Вечером 21 мая пострадавшая ушла в магазин и не вернулась.

Через несколько часов она позвонила тете и заявила, что незнакомцы усадили ее в черную Lada Granta и увезли по скоростной трассе М-11 «Нева» в сторону Москвы. Она собиралась выпрыгнуть из авто. Женщина обратилась в полицию, началась проверка.

Журналисты выяснили, что это не первое исчезновение девушки. За последние полтора года она уезжала несколько раз, в том числе в Ставропольский край к возлюбленному.

В Рязанской области мужчина похитил 14-летнюю девочку. Его приговорили к 13,5 года колонии.

Санкт-Петербург Уголовное дело
22 мая 2024, 10:51
Участников вооруженной разборки в Москве задержали
РИА «Новости»
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Оперативники разыскали участников драки со стрельбой на улице Медынская в Бирюлево Западном. Полиция задержала семь человек, сообщило УВД по ЮАО Москвы.

«Задержали и доставили в территориальный отдел полиции семь активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет», - заявила пресс-служба.

Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Розыск остальных участников потасовки продолжили.

По версии следствия, две группы мужчин сошлись на улице Медынская вечером 21 мая. Один из участников конфликта ранил оппонентов ножом, а затем выстрелил из травматического пистолета.

К приезду полиции на месте происшествия остались только двое пострадавших. Их госпитализировали с ножевыми ранениями. Возбудили уголовные дела по статьям 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и 213 УК России «Хулиганство».

Драки Уголовное дело Стрельба Москва
22 мая 2024, 06:14
Украинской шпионке в Забайкалье вынесли приговор
РИА «Новости»
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Забайкальский краевой суд признал местную жительницу виновной в госизмене и приговорил к 12 годам колонии общего режима. ФСБ сообщило, что она докладывала украинским спецслужбам о передвижениях российских военных.

Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена», сообщил «Интерфакс». Суд признал женщину виновной в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Следствие выяснило, что она собирала и передавала своему куратору информацию о передвижении воинских соединений, готовившихся к отправке в зону проведения спецоперации.

Жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам колонии общего режима и ограничению свободы на один год. Приговор вступил в силу.

В Крыму по аналогичному обвинению осудили пять человек. За сотрудничество со Службой безопасности Украины мужчин приговорили к срокам от 11 до 16 лет колонии.

Шпионаж Суд ФСБ

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