Зеленоградский «Чикатило» выйдет на свободу спустя 22 года заключения

По информации источника, последние 22 года мужчина провел в исправительной колонии в Мордовии, при этом 13 из них - в одиночном карцере со строгими условиями содержания.

Гриценко во время отбывания наказания бросался на других заключенных и планировал устроить бунт. На протяжении прошлых девяти месяцев за ним вела наблюдение специальная психиатрическая комиссия, которая примет финальное решение о его освобождении.

В 1993 году уроженец Зеленограда совершил свое первое преступление, когда убил женщину сковородой. Суд приговорил его к девяти годам тюрьмы, однако уже в конце 2000 года Гриценко вышел на свободу. В апреле 2001 года он начал нападать на женщин, убил пятерых в Москве и Московской области. В ноябре 2001 года маньяка задержал водитель автобуса, который услышал крик одной из жертв.

Ранее в Москве раскрыли дело об убийстве 27-летней давности.