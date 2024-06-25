25 июня 2024, 11:38

Зеленоградский Чикатило ушел на СВО ради денег

РИА «Новости»
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«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко — бывший полицейский, нападавший на женщин с молотком в Москве в 1990-х и начале 2000-х годов — ушел на СВО добровольцем в сентябре 2023 года. Он захотел заработать денег на первое время, поскольку более чем за 20 лет заключения у него ничего не осталось на воле, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, серийный убийца служит в санитарно-эвакуационном взводе - в штурмовики его, 62-летнего, не взяли по состоянию здоровья. Гриценко предстоит участвовать в спецоперации до ее окончания, после чего он окажется свободен. Преступнику предстоит решать жилищный вопрос - его неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству после смерти его матери.

О том, что Юрий Гриценко ушел на СВО , СМИ писали и ранее. Он должен был выйти на свободу только этим летом.

На счету «зеленоградского Чикатило» пять убийств и еще 10 жестоких нападений на женщин. Мужчину поймали случайно - очевидец, возвращавшийся домой через парк, услышал крик женщины, на которую напал Гриценко, и смог задержать его.

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко - бывший полицейский, нападавший на женщин с молотком в Москве в 1990-х и начале 2000-х годов - ушел на СВО добровольцем в сентябре 2023 года. Он захотел заработать денег на первое время, поскольку более чем за 20 лет заключения у него ничего не осталось на воле, сообщил Telegram-канал Shot.

Убийства
25 июня 2024, 09:38
Депутата думы Иркутска заподозрили в контрабанде
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В Приморском крае против депутата думы Иркутска Георгия Ни и его подельника Павла Хахураева возбудили уголовное дело. Они проходят по статье о контрабанде особо ценных диких животных, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, чиновник и его сообщники отправили из Иркутска в Находку, чтобы затем перевезти через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, стратегически важные ресурсы под видом продуктов питания. В частности, подозреваемые направили 99 мускусных желез кабарги, общий вес которых составил почти два килограмма.

Однако сделка не состоялась, так как стратегически важные ресурсы изъяли у посредника, который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии в прошлом мае в гараже, расположенном на улице Куйбышева в Находке.

Правоохранители задержали подозреваемых в Иркутске 23 июня, их вскоре привезут к следователям на допрос во Владивосток.

Ранее глава погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов сообщил, что за прошлый год российским пограничникам удалось пресечь контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов более чем на 500 миллионов рублей. Также силовики помешали вывезти из РФ культурные ценности на общую сумму в 100 миллионов рублей.

Контрабанда Приморье Депутаты
25 июня 2024, 08:41
Двух военных осудили на Сахалине за дезертирство в зоне СВО
Global Look Press
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Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал виновными двух военных в групповом дезертирстве в зоне специальной военной операции. Каждому из них дали по восемь лет колонии строгого режима, сообщил ТАСС.

В суде установили, что мужчины не хотели служить в войсках во время мобилизации, поэтому заранее договорились уклониться от армии. В июле прошлого года бойцы вместе решили самовольно оставить боевые позиции воинской части в Запорожской области. В течение восьми месяцев они скрывались, но в марте 2024-го их задержали.

В суде действия мужчин расценили как дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в период мобилизации.

Ранее в Забайкалье суд огласил приговор военному за отказ выполнять боевые задачи в СВО. Мужчине назначили наказание в виде двух лет заключения.

Суд Военные Приговоры
25 июня 2024, 08:32
Новорожденного оставили в подъезде в Москве. Его мать попала на камеру домофона
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В подъезде жилого дома на Рязанском проспекте 24 июня нашли новорожденного мальчика. Ребенка отправили в больницу. Его предполагаемую мать доставили в полицию, сообщила прокуратура Москвы.

Младенца нашли на четвертом этаже и передали медикам. Женщина, которая его принесла, попала на запись камеры с домофона. Правоохранители установили ее личность - известно, что женщине 26 лет, и она могла приходиться ребенку матерью.

Подозреваемую доставили в полицию. Пресс-служба прокуратуры сообщила, что ее могут привлечь к ответственности по статье 125 УК России «Оставление в опасности». Жизнеустройство ребенка взяли на контроль.

В Омске тело новорожденного без видимых травм, завернутое в пакет, нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского. Следователи назначили экспертизу, чтобы выяснить причину смерти. Мать младенца объявили в розыск.

Уголовное дело Дети Прокуратура РФ Семья Москва
25 июня 2024, 06:46
«Опознал его». Адвокат — о выжившем захватчике заложников в ростовском СИЗО
РИА «Новости»
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Один из заключенных, участвовавших в захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, выжил. Он находится в больнице, сообщил РИА «Новости» его адвокат.

«Да, опознал его. <…> Он жив, со слов судьи. Находится в больнице», - сказал он.

Адвокат опознал на видео из изолятора Даниила Камнева, своего подзащитного по делу о подготовке теракта в Кисловодске. Он сообщил, что еще не навещал подозреваемого, поэтому не знает о тяжести его состояния.

Захват заложников произошел 16 июня. Несколько заключенных выбрались из камер и пленили двух сотрудников ФСИН.

По официальной информации , преступников ликвидировали во время штурма, однако паблики сообщили об одном выжившем. Мужчина 1996 года рождения получил ранение в голову и впал в кому.

Уголовное дело Терроризм Захват заложников в ростовском СИЗО

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