11 августа 2024, 10:55

Здание судебных приставов нашли среди арестованных объектов замглавы ГУ МЧС по Кубани

РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России обнаружила здания межрайонных отделов судебных приставов среди арестованных активов заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации силовиков, фигурант в 2014 году приобрел участок земли с нежилым зданием площадью свыше шести тысяч квадратных метров на улице Ставропольской участок в Краснодаре, после чего начал сдавать его в аренду.

«Там же находятся два отдела судебных приставов. Генеральная прокуратура потребовала изъять объект и обратить его в доход государства», - отметил источник.

Кроме того, на счетах Симоненко и его родственников обнаружили 250 миллионов рублей, а также более 20 автомобилей и 50 объектов недвижимости, которые он приобрел на незаконные доходы.

Ранее Симоненко этапировали в Москву из Краснодара , Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Генпрокуратура РФ Коррупция
11 августа 2024, 05:07
Петербуржец ушел в гости к другу, через три дня их нашли мертвыми
РИА «Новости»
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Молодой житель Санкт-Петербурга ушел в гости к другу 6 августа и пропал. Спустя три дня обоих парней нашли мертвыми в квартире, об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

О пропаже 23-летнего мужчины заявила его мать 9 августа, она рассказала, что три дня назад он ушел к своему товарищу и не вернулся.

«После вскрытия двери в квартире были обнаружены два тела без внешних признаков насильственной смерти», - рассказал собеседник телеканала.

Тела направили в морг для установления причины смерти.

Тело семилетнего мальчика, пропавшего без вести 26 июля во время отдыха с семьей в Приморском крае, нашли у берега в соседнем районе 1 августа. Взрослые не уследили за ребенком и его унесло в море.

Санкт-Петербург Мужчины Квартиры
10 августа 2024, 22:54
Бойцу ММА Исмаилову грозит 15 суток ареста по делу об унижении достоинства человека
РИА «Новости»
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На бойца ММА Магомеда Исмаилова завели дело за унижение достоинства человека. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, год назад спортсмен опубликовал видеообращение в Instagram*. На кадрах он выразил недовольство из-за полицейских рейдов в мечети и обозвал блюстителей порядка «бандитами в масках».

По предварительным данным, это видео стало поводом для заведения на него административного дела. В Таганский районный суд Москвы поступило дело в отношении Исмаилова. Ему вменили статью «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Исмаилову грозит штраф до 20 тысяч рублей, исправительные работы или арест на 15 суток.

Ранее ФСБ задержала в Мариуполе двух мужчин за подготовку поджога мечети в Белгороде. Они действовали по заданию украинских спецслужб.

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Спортсмены Религия Смешанные боевые искусства MMA
10 августа 2024, 04:38
Многодетная мать, которую обвинили в торговле детьми, созналась в содеянном
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Основная фигурантка дела о торговле детьми многодетная мать Юлия Логинова признала вину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СК.

«Вину Логинова признала в полном объеме, оказывая органам следствия деятельное содействие», - заявил собеседник агентства.

По его словам, обвиняемая заявляла ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, однако ей отказали.

На сайте ГСУ СК по Москве сообщили, что следователи установили еще семь случаев продажи новорожденных по этому делу. В итоге действия фигурантов квалифицировали как совершенные организованной группой.

Ранее в деле о торговле детьми в Москве появилась еще одна обвиняемая. Она совершила сделку в отношении младенца в 2020 году.

Дети Торговля Москва
09 августа 2024, 17:20
Суд отправил в колонию строгого режима бывших топ-менеджеров ПФР
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Пресненский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о взятке в Пенсионном фонде России, сумма которой составила почти 200 миллионов рублей. Решение опубликовала пресс-служба Мосгорсуда.

Бывшие руководители департаментов ПФР - Евгений Никитин, Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджян, Константин Янкин, а также еще один фигурант дела Дмитрий Радченко - отправятся отбывать наказание в колонию строгого режима.

Никитин получил 13 лет колонии, Энфиаджян, Руднев и Турчак - по 12 лет колонии, а Янкина приговорили к 11 годам колонии. Задержанный в зале суда Дмитрий Радченко осужден на шесть лет колонии за дачу взятки.

Суд установил, что топ-менеджеры получили от владельцев компаний «Техносерв» и «Редсис» более 190 миллионов рублей за содействие в заключении государственных контрактов с Пенсионным фондом на сумму 18 миллиардов рублей.

Ранее следствие выяснило, что в период с 2016 по 2019 годы подсудимые получали незаконные денежные выплаты от владельцев этих компаний - Алексея Ананьева, Сергея Гордеева и Дмитрия Радченко - за заключение контракта с ПФР.

Ананьева и Гордеева объявили в розыск, так как они успели скрыться после начала следствия.

Ананьев является бывшим совладельцем Промсвязьбанка. Он также фигурирует в другом уголовном деле о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере.

Пенсия Мосгорсуд

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