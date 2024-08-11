Здание судебных приставов нашли среди арестованных объектов замглавы ГУ МЧС по Кубани

По информации силовиков, фигурант в 2014 году приобрел участок земли с нежилым зданием площадью свыше шести тысяч квадратных метров на улице Ставропольской участок в Краснодаре, после чего начал сдавать его в аренду.

«Там же находятся два отдела судебных приставов. Генеральная прокуратура потребовала изъять объект и обратить его в доход государства», - отметил источник.

Кроме того, на счетах Симоненко и его родственников обнаружили 250 миллионов рублей, а также более 20 автомобилей и 50 объектов недвижимости, которые он приобрел на незаконные доходы.

Ранее Симоненко этапировали в Москву из Краснодара , Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.