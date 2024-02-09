09 февраля 2024, 07:06

Заявление Путина обнадежило работодателей подозреваемого в шпионаже Эвана Гершковича

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону допустил обмен арестованного по обвинению в шпионаже журналиста Эвана Гершковича. Редакция The Wall Street Journal выпустила заявление по этому поводу.

«Нас воодушевляет желание России заключить сделку, которая вернет Эвана домой, и мы надеемся, что это приведет к его быстрому освобождению и возвращению к семье и в нашу редакцию», - заявила газета.

Коллеги американца заявили, что его арестовали за выполнение своих должностных обязанностей. Они призвали не считать журналистику преступлением.

Эвана Гершковича задержали весной 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. По версии следствия, он собирал сведения, относившиеся к гостайне. Владимир Путин допустил обмен журналиста на осужденного за границей россиянина. По его словам, спецслужбы обсуждали условия освобождения репортера.

Уголовное дело Журналистика Интервью Владимир Путин Задержание Эвана Гершковича Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 02:26
Защита Треповой обжаловала приговор по делу о теракте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Защита осужденной Дарьи Треповой подала апелляционную жалобу на приговор по делу о теракте, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали другие люди. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Даниил Берман.

«Апелляционную жалобу на приговор отправил по почте», - сообщил Берман.

Защитник добавил, что подробности апелляционной жалобы станут известны во время судебного разбирательства.

Первый Западный окружной военный суд 25 января признал Трепову виновной в совершении террористического акта и приговорил к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей назначили штраф в 600 тысяч рублей и 16,495 миллиона рублей по искам пострадавших.

Суд Адвокаты Приговоры Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
08 февраля 2024, 20:44
Вероятного подельника подозреваемого в тройном убийстве задержали в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве задержали подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в Подмосковье. Следователи предполагают, что он мог быть подельником бывшего полицейского, сообщил Telegram-канал «112».

Задержанного подозревают в том, что он мог действовать заодно с экс-полицейским, которого сегодня заочно арестовали и объявили в международный розыск, Подозреваемого допрашивает следователь. По информации Telegram-канала, не исключено, что после допроса с задержанного снимут подозрения.

Бывшего правоохранителя подозревают в убийстве трех пенсионерок , одной из которых была владелица завода ТИАЛ. Следствие предполагает, что подозреваемый мог скрыться за границей.

Тела убитых женщин нашли 7 февраля в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. Убийство произошло 5 февраля.

Наро-Фоминск Убийства Женщины СК РФ Полиция Москва
08 февраля 2024, 19:08
Гособвинитель запросил восемь лет Суханову по делу о вымогательстве у Чемезова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Хамовническом суде Москвы обвиняемым в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова запросили восемь лет и 7,5 года лишения свободы. Они проходят по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей за непубликацию статьи, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, во время прений сторон прокурор потребовал восемь лет заключения для бывшего директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и 7,5 года - для Ариана Романовского.

Гособвинитель также запросил для третьего фигуранта - Тимура Бигаева - 7,5 года лишения свободы. Всех троих намерены отправить в колонию строгого режима.

Дело о вымогательстве начали рассматривать в суде в июле в закрытом режиме. По данным следствия, Суханов потребовал 11 миллионов рублей у Чемезова, взамен пообещав не публиковать порочащую информацию в Telegram-канале «Тушите свет», где Романовский и Бигаев были администраторами, а также за удалить один из постов. Коммерческого директора Собчак Суханова арестовали в октябре 2022 года.

Суд Москва
08 февраля 2024, 14:38
«Все сфабриковано». Отец подозреваемого в тройном убийстве не поверил в его вину
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отец подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье Виталий Б. рассказал «360», что не верит в вину сына. По его словам, сын действительно занимал у соседки деньги, но потом отдал ей мотоцикл, — кроме того, у нее шли суды, и хватало врагов.

«Обвинение ему не предъявляли, это просто подозрение. [В Дубай] у него была запланированная поездка за товаром, должен на днях вернуться. Он с супругой работает в бизнесе», - пояснил Виталий.

Он добавил, что по поводу соседок-пенсионерок с сыном не общался.

«Я знал, что у него где-то участок, а где он находился и с кем он там контактировал, я понятия не имею. Он мальчик взрослый, такие вещи не рассказывал. <…> Я просто сейчас узнал от жены. Они были соседями по участку. <…> Да, он занимал денежки у этой женщины, это была добрая хорошая женщина , со слов его жены. Он занимал полтора миллиона и этот мотоцикл вернул. Он стоит под пять миллионов, он просто его отдал им, и все», - продолжил мужчина.

«Что-то подсыпали, напоили» Он отметил, что когда сын ушел со службы, у семьи проблемы были с деньгами, «потому что бизнес только начинался», надо было вкладывать деньги.

«Он пришел и договорился, видать, с ними и отдал им мотоцикл. На этом все закончилось. Но вы знаете, что в этой деревне эта женщина выиграла суд? Там очень на нее злобно смотрели все, и очень много у нее было завистников, и много она людям денег в долг давала. Этим женщинам угрозы поступали. Вы не думаете, что это могло быть просто подставой: пригласили его, создали встречу какую-то, может, что-то подсыпали, может, напоили чем-то, может, по голове ударили?» - рассудил Виталий.

Собеседник «360» утверждает, что сын невиновен.

Семью возмутило, что сведения о подозреваемом в убийстве «растрезвонили», хотя его вина не доказана, потревожили его родственников.

«Я не знаю, почему следственный отдел забрал документы, оставил его жену с маленькими детьми без машины, без телефона, без документов. Вы представляете, как ей существовать? <…> Квартиру все перерыли до такой степени, что половину мебели выбрасывать надо. К нам приехали тоже, а он у нас и не прописан. Бабушке названивают - ей 80 лет, вы представляете, а у нее такая информация в голове. <…> А каково нам, родителям?» - посетовал Виталий.

Мужчина добавил, что сын ушел из полиции, потому что «начал возить детей по заграницам». Его главные интересы - футбол и общение с детьми.

«Да, я в жизни поверю, что он это сделал. Все сфабриковано на самом деле», - резюмировал Виталий.

Семья планирует нанять адвоката. Пока отцу не удалось связаться с подозреваемым - его телефон недоступен.

Тела трех пенсионерок - сестер-близнецов и их подруги - с огнестрельными ранениями обнаружили в доме в деревне Свитино 7 февраля. Следователи возбудили уголовное дело.

Наро-Фоминск Уголовное дело Убийства Суд

Новости по теме