02 июня 2024, 13:23

Завершилось расследование против Гордона по делу о фейках и призывах к терроризму

РИА «Новости»
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Следственный комитет России завершил расследование дела против украинского журналиста Дмитрия Гордона*, обвиняемого в призывах к терроризму и распространении фейков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для передачи в суд направлено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*», - заявили в СК.

По данным следователей, фигурант дела неоднократно распространял публичные призывы к терроризму и тиражировал заведомо ложные сведения о российских войсках.

Также Гордона* обвинили в разжигании вражды и ненависти и унижении достоинства людей по национальному признаку.

В январе 2024 года МВД России объявило украинского журналиста в розыск. Тогда же против него возбудили уголовное дело.

*Дмитрий Гордон признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Уголовное дело Суд Терроризм СК РФ Россия Дмитрий Гордон
01 июня 2024, 21:44
Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»
РИА «Новости»
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По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали 18 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на постановление Басманного суда.

«В качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, в отношении 18 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметили в суде.

В отношении двух человек избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сегодня стало известно, что по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» признали потерпевшими более 1700 человек. Свыше 800 человек опросили в качестве свидетелей.

Российские страховые компании к настоящему моменту выплатили пострадавшим в результате нападения террористов более 21 миллиона рублей.

Уголовное дело Суд Теракт в «Крокусе»
31 мая 2024, 16:33
Россиянина осудили на 24 года за госизмену и убийство таксиста
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Россиянина осудили на 24 года за убийство таксиста и попытку перейти на украинскую сторону. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Приговор в отношении Александра Шевченко вынес Воронежский областной суд. Мужчина пытался вступить в состав украинской террористической организации, чтобы участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России.

«Имея при себе пистолет, для демонстрации приверженности украинской идеологии совершил убийство таксиста», - рассказали правоохранители.

Россиянина приговорили к 24 годам и четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Его осудили по статье о госизмене.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали исполнительного директора ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» Германа Мойжеса. Его также заподозрили в государственной измене.

Убийства Суд ФСБ Россия
31 мая 2024, 15:45
Суд арестовал обвиняемого в зверском убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде
Пресс-служба Следственного комитета
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Мужчину, который признался в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, заключили под стражу до 30 июля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Подозреваемый рассказал на допросе, что это он зарезал женщину в храме Петра и Павла, но не смог объяснить причину своего поступка. Следствие назначит задержанному психолого-психиатрическую экспертизу.

Убийство произошло утром 30 мая. Работницу трапезной 13 раз ударили ножом.

Источник 360.ru рассказал, что задержанный по подозрению в убийстве мужчина является уроженцем Харькова. Он отучился в техникуме медицинского оборудования и являлся кандидатом в мастера спорта по шахматам.

Убийства Суд Преступления Сергиев Посад
31 мая 2024, 10:12
Житель Севастополя планировал заложить взрывчатку в подъезде дома военнослужащего
РИА «Новости»
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В Крыму предотвратили теракт. Житель Севастополя планировал ликвидировать военнослужащего, заложив в подъезде его дома взрывчатку, сообщило региональное управление ФСБ.

Мужчину задержали. Он дал признательные показания, согласился сотрудничать со следствием и рассказал о работе на спецслужбы Украины. По версии правоохранителей, житель Севастополя планировал устроить подрыв в подъезде дома, где жил военный. Нападение удалось предотвратить.

Уголовные дела возбудили по статьям 30 и 205 УК России «Покушение на совершение террористического акта» и статье 222.1 УК России «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств».

Задержания Уголовное дело Терроризм Крым ФСБ Взрывы Севастополь

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