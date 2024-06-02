Завершилось расследование против Гордона по делу о фейках и призывах к терроризму

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«Для передачи в суд направлено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*», - заявили в СК.

По данным следователей, фигурант дела неоднократно распространял публичные призывы к терроризму и тиражировал заведомо ложные сведения о российских войсках.

Также Гордона* обвинили в разжигании вражды и ненависти и унижении достоинства людей по национальному признаку.

В январе 2024 года МВД России объявило украинского журналиста в розыск. Тогда же против него возбудили уголовное дело.

*Дмитрий Гордон признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.