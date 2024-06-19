19 июня 2024, 19:42

Затушившего свечи в храме иностранца арестовали на два месяца

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Зюзинский районный суд арестовал молодого иностранца, потушившего свечи в храме на юго-западе столицы. Он пробудет под стражей до 18 августа 2024 года, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

По предварительной версии, мужчина находился в храме святого праведного воина Федора Ушакова и специально загасил религиозные свечи, установленные в подсвечниках.

«То есть он публично совершил действия, выражающие явное неуважение к обществу, в целях оскорбления религиозных чувств верующих», - отметили в инстанции.

Гражданин Таджикистана стал фигурантом дела по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

По данным СК, правоохранители задержали 20-летнего обвиняемого и возбудили уголовное дело. Известно, что противоправные действия мужчина совершил в храме днем 18 июня.

Уголовное дело Суд Мужчины Москва
19 июня 2024, 19:53
Участника банды вымогателей отправили в СИЗО Челябинска
РИА «Новости»
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Задержанный вместе с другими участниками группировки вымогателей Александр Козловский отправился в следственный изолятор Челябинска до 18 августа. Как сообщило Ura.ru, такое решение принял Центральный районный суд города.

Задержанный вместе с другими участниками группировки вымогателей Александр Козловский отправился в следственный изолятор Челябинска до 18 августа. Как сообщило Ura.ru , такое решение принял Центральный районный суд города.

Козловского вместе с другими участниками группировки уральские силовики задержали в минувший вторник, 18 июня.

В пресс-службе регионального главка СК сообщили, что участники группировки длительное время занимались вымогательством денег и личного имущества горожан.

Следователи, полицейские, сотрудники областного управления ФСБ и бойцы Росгвардии задержали более 10 человек.

Криминалисты провели свыше 40 обысков, изъяли машины, несколько десятков мобильных телефонов, банковских карт и другое имущество. Всем задержанным предъявили обвинение в вымогательстве.

По данным Ura.ru, общее количество задержанных составило около 40 человек, часть из которых - несовершеннолетние. Для них меру пресечения избрали в закрытом режиме. В агентстве отметили, что банда может иметь связь с ОПГ «халиулинские» и Илхамом Османовым, которого называют «смотрящим» за Челябинской областью.

В конце сентября прошлого года на вымогательство неизвестных злоумышленников пожаловались дальнобойщики, проезжавшие через Челябинск. По их словам, банда действовала на парковке тракторного завода. Угрозами повреждения машин или избиениями они требовали от водителей деньги за проезд по городу.

Уголовное дело Суд СИЗО Челябинск Аресты Следственный комитет России
19 июня 2024, 19:46
Банду черных риелторов накрыли в Москве
РИА «Новости»
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В Москве правоохранители пресекли деятельность банды черных риелторов, которые за 14 лет завладели более чем 60 квартирами. Мошенники нажились на чужом имуществе на 250 миллионов рублей, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В Москве пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, причастных к преступлениям против собственности. <…> Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем», - привело ее слова РИА «Новости».

Организаторами преступной схемы стали три человека. С 2010 по 2024 год они по подложным документам завладевали квартирами умерших москвичей. Бумаги злоумышленники использовали для оформления недвижимости в собственность подконтрольных им лиц.

«Соучастники незаконно приобрели право собственности более чем на 60 квартир в Москве и причинили имущественный вред городу на сумму свыше 250 миллионов рублей», - уточнила Петренко.

Самих организаторов и членов преступной группы удалось задержать. В столичный СК для следственных действий доставили более 40 человек. Их проверяют на причастность к указанным преступлениям.

В конце мая в Москве вынесли приговор черному риелтору , который вместе с подельниками травил пенсионеров сильнодействующими лекарствами ради квартир. Мужчина получил пожизненный срок.

Уголовное дело Преступления Москва Квартиры
19 июня 2024, 12:24
Одного из обвиняемых в убийстве Моторолы приговорили к пожизненному лишению свободы
РИА «Новости»
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Обвиняемых в убийстве комбата Моторолы (Аресна Павлова) и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко приговорили к срокам вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Убийства
19 июня 2024, 11:36
Задержан еще один фигурант дела о массовом отравлении
РИА «Новости»
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Четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении людей задержали в Москве. Речь идет о поваре компании-производителя фасоли, сообщили в пресс-службе СК России.

«В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержан повар компании-производителя фасоли ООО „Савон-К“, гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов», - указали в ведомстве.

Мужчине предъявили обвинение по статье 238 Уголовного кодекса (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)». С задержанным уже провели следственные действия.

По данным СК, повар по указанию руководителя компании Владимира Шина готовил фасоль, фасовал ее в вакуумную упаковку с целью дальнейшего хранения и перевозки на склад «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами.

Трем другим фигурантам дела уже предъявили обвинение. По данным Telegram-канала Baza, в некоторых регионах страны россияне отравились после употребления консервированной фасоли. В рамках расследования Роспотребнадзор изъял из оборота более 170 тонн продукции , которая спровоцировала ботулизм.

Уголовное дело Мужчины Таджикистан Москва

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