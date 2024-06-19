Затушившего свечи в храме иностранца арестовали на два месяца

Задержанный вместе с другими участниками группировки вымогателей Александр Козловский отправился в следственный изолятор Челябинска до 18 августа. Как сообщило Ura.ru, такое решение принял Центральный районный суд города.

Задержанный вместе с другими участниками группировки вымогателей Александр Козловский отправился в следственный изолятор Челябинска до 18 августа. Как сообщило Ura.ru , такое решение принял Центральный районный суд города.

Козловского вместе с другими участниками группировки уральские силовики задержали в минувший вторник, 18 июня.

В пресс-службе регионального главка СК сообщили, что участники группировки длительное время занимались вымогательством денег и личного имущества горожан.

Следователи, полицейские, сотрудники областного управления ФСБ и бойцы Росгвардии задержали более 10 человек.

Криминалисты провели свыше 40 обысков, изъяли машины, несколько десятков мобильных телефонов, банковских карт и другое имущество. Всем задержанным предъявили обвинение в вымогательстве.

По данным Ura.ru, общее количество задержанных составило около 40 человек, часть из которых - несовершеннолетние. Для них меру пресечения избрали в закрытом режиме. В агентстве отметили, что банда может иметь связь с ОПГ «халиулинские» и Илхамом Османовым, которого называют «смотрящим» за Челябинской областью.

В конце сентября прошлого года на вымогательство неизвестных злоумышленников пожаловались дальнобойщики, проезжавшие через Челябинск. По их словам, банда действовала на парковке тракторного завода. Угрозами повреждения машин или избиениями они требовали от водителей деньги за проезд по городу.