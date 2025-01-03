Застреливший владельца магазина в Канаше снял костюм Деда Мороза после убийства

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На кадрах видно, что подозреваемый уже снял костюм Деда Мороза, в котором пришел для расправы над директором торговой точки. Бойцы завели подозреваемому руки за спину, застегнули наручники и посадили в машину.

«Сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Чувашской Республике - Чувашии задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве владельца одного из магазинов города Канаш», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что задержанного передали сотрудникам полиции.

В пресс-службе республиканского СК сообщили, что владельца магазина в Канаше застрелил мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза , в минувший четверг, 2 января. Предварительной причиной убийства стал денежный долг владельца торговой точки.

В ближайшее время следователи намерены подать ходатайство в суд для избрания задержанному меры пресечения.