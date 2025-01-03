03 января 2025, 15:42

Застреливший владельца магазина в Канаше снял костюм Деда Мороза после убийства

360.ru
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Спецназ Росгвардии принял участие в задержании подозреваемого в убийстве владельца магазина в Канаше. Видео с моментом захвата злоумышленника опубликовала пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, что подозреваемый уже снял костюм Деда Мороза, в котором пришел для расправы над директором торговой точки. Бойцы завели подозреваемому руки за спину, застегнули наручники и посадили в машину.

«Сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Чувашской Республике - Чувашии задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве владельца одного из магазинов города Канаш», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что задержанного передали сотрудникам полиции.

В пресс-службе республиканского СК сообщили, что владельца магазина в Канаше застрелил мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза , в минувший четверг, 2 января. Предварительной причиной убийства стал денежный долг владельца торговой точки.

В ближайшее время следователи намерены подать ходатайство в суд для избрания задержанному меры пресечения.

Задержания Уголовное дело Убийства Росгвардия Россия Чувашия Дед Мороз
03 января 2025, 16:12
Пьяная москвичка украла косметику на 20 тысяч рублей и забыла об этом
РИА «Новости»
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Молодая женщина в алкогольном опьянении вломилась ночью в салон красоты и украла товар на 20 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Пришедшие на работу сотрудники салона обнаружили, что кто-то проник в помещение и присвоил косметику.

«После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что ночью в помещение незаконно, разбив дверь, проникла неизвестная, которая похитила товары, находящиеся в продаже», - сообщили в прокуратуре.

Полицейские задержали подозреваемую. Женщина заявила, что не помнит о краже, так как была сильно пьяна. Против москвички возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением.

Перед Новым годом в Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину , который украл в супермаркете алкоголь и пытался совершить еще одну кражу. Задержанный оказался местным жителем.

Алкоголь Женщины Кражи Косметика Москва
03 января 2025, 01:57
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на медика на Урале
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения нетрезвой компании на бригаду скорой помощи на Урале. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении на фельдшера в Свердловской области», - сообщила пресс-служба СК.

Следователи узнали из СМИ, что в Североуральске компания нетрезвых молодых людей напала на бригаду СМП, пострадала женщина-фельдшер. Бастрыкин также поручил представить ему доклад о расследовании этого дела.

По информации уральской Kp.ru , нападение произошло поздним вечером 1 января. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пострадавшая позвонила в полицию, когда спускалась по лестнице после отработки вызова из-за подозрительного шума в подъезде. Когда она вышла на улицу, там находилась шумная компания из четырех человек, которые были в неадекватном состоянии. Один из них стал приставать к медику, «причинив ей травмы».

Прибывшие силовики задержали мужчин и доставили в отделение. Нападавшего поместили под стражу. Выяснилось, что ранее он был судим.

Уголовное дело Скорая помощь Женщины Россия Свердловская область Следственный комитет России
02 января 2025, 21:42
Россиянка задушила сына подушкой и выпала из окна в Петербурге
РИА «Новости»
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В Петербурге женщина задушила восьмилетнего сына, а позже ее тело нашли под окнами жилого дома. Правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

«Ночью женщина задушила своего восьмилетнего ребенка, после чего выпала из окна дома на 10-й Советской улице», - уточнил собеседник журналистов.

Отец ребенка в это время находился на работе.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

По информации «Фонтанки» , женщина долгое время боролась с депрессией. Она также винила себя в болезни сына, у которого были проблемы с желудком.

По предварительной информации, она якобы не только водила его по врачам, но и занималась самолечением, бесконтрольно давала ребенку антибиотики, из-за чего его состояние ухудшилось. Женщина не работала, семью содержал ее супруг.

Мать задушила ребенка подушкой 2 января. До этого в среду, 1 января, она поссорилась с мужем и тот уехал в Ленинградскую область.

Ранее в Санкт-Петербурге ребенок спас мать , позвонив в полицию и пожаловавшись на отца, который избивал женщину и даже пытался ее задушить.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Дети Женщины Полиция Депрессия
02 января 2025, 19:22
Обвиняемый во взятке замглавы Военно-медицинской академии пытался скрыть имущество
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Обвиняемый во взятке в особо крупном размере заместитель начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Минобороны Павел Вешкин хотел скрыть от следователей имущество. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Вешкин пытался избежать ареста имущества, который могут наложить в рамках расследования уголовного дела. Однако обмануть следствие у него не получилось.

Замглавы Военно-медицинской академии арестовали в январе 2024 года. В правоохранительных органах полагают, что при участии обвиняемого во время пандемии были расхищены десятки миллионов рублей. Средства выделяли на закупку аппаратов ИВЛ и другой медицинской техники. Вешкин получил взятку в особо крупном размере от представителей ООО «СЛ Фарма».

Ранее замдиректора Роскосмоса по вооружению Олега Фролова обвинили в коррупции. С декабря 2023 года он находится под арестом.

Уголовное дело Коррупция

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