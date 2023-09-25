Застреливший детей в Омской области увлекался охотой и работал вахтовиком

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«Следователи установили, что последние шесть месяцев проживал у своей матери, отдельно от семьи. Он увлекался охотой и работал вахтовым методом», - говорится в сообщении.

Кроме того, криминалисты установили, что в момент расправы над родными мужчина находится в трезвом состоянии.

ЧП произошло в воскресенье, 24 сентября. По версии следствия, мужчина поругался с супругой на почве предстоящего развода и застрелил своих сыновей трех и пяти лет, а также 27-летнего брата жены.

После этого фигурант покончил жизнь самоубийством.

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