Заставлял молчать, угрожая детдомом. В Подмосковье мужчина годами насиловал племянницу

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Первое изнасилование произошло в августе 2018 года, все это продолжалось до 2023-го. Вину злоумышленника подтвердили доказательствами, собранными в рамках уголовного дела. Речь идет о протоколе осмотра места происшествия, показаниях свидетелей и других материалах.

Следствие попросило Пушкинский городской суд избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Сейчас будет его арест в суде», - сообщил источник 360.ru.

Ранее в Новой Москве задержали уроженца Таджикистана , который пытался изнасиловать 15-летнюю девочку. Школьнице удалось вырваться и вызвать полицию.