Заслуженную артистку России Рамилю Искандер отправили на 6,5 года в колонию

В сентябре артистку арестовали , ей грозило до 25 лет колонии. Однако она решила пойти на сделку со следствием. Во время допроса она рассказала об одном из своих подельников - 32-летнем безработном мужчине. Полиция его задержала 1 сентября в Пензенской области в городе Кузнецке.

Заслуженную артистку России арестовали в августе 2023 года.

По данным следствия, она купила 2,6 килограмма наркотиков для перепродажи. Во время обысков у нее нашли мефедрон и амфетамин. В распоряжении 360.ru появились кадры дома задержанной.