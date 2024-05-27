27 мая 2024, 17:58

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер отправили на 6,5 года в колонию

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Пензенский суд приговорил актрису театра РАМТ Рамилю Искандер (Хасимову) к 6,5 года колонии за попытку сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

В сентябре артистку арестовали , ей грозило до 25 лет колонии. Однако она решила пойти на сделку со следствием. Во время допроса она рассказала об одном из своих подельников - 32-летнем безработном мужчине. Полиция его задержала 1 сентября в Пензенской области в городе Кузнецке.

Заслуженную артистку России арестовали в августе 2023 года.

По данным следствия, она купила 2,6 килограмма наркотиков для перепродажи. Во время обысков у нее нашли мефедрон и амфетамин. В распоряжении 360.ru появились кадры дома задержанной.

Наркотики Суд Актеры
27 мая 2024, 17:07
Советника губернатора Орловской области отправили под стражу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Советский районный суд Орла арестовал советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Об этом сообщили в пресс-службе районных судов региона.

Инстанция избрала меру пресечения в виде заключения Лежнева под стражу сроком на один месяц. Мужчину заподозрили в мошенничестве на 79 миллионов рублей.

Накануне сообщалось, что советника главы Орловской области поместили в изолятор временного содержания. Известно, что последние полтора года Лежнев занимался волонтерской деятельностью. Он доставлял гуманитарную помощь в зону специальной операции.

Лежнева назначили на должность советника губернатора сразу после того, как главой региона стал Андрей Клычков. СМИ связали это с дружественными отношениями губернатора и чиновника.

Суд Мошенничество Чиновники
27 мая 2024, 14:46
Отказ в освобождении из СИЗО вызвал улыбку у генерала Попова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заулыбался после решения военного суда оставить его в СИЗО. Видео с реакцией показал Telegram-канал Shot.

На кадрах Попов, сидящий в зале суда за стеклом, чему-то довольно улыбается и сжимает в кулак поднятую руку.

Слушания прошли в закрытом режиме.

Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд. Он отклонил ходатайство следователя о том, чтобы генерал-майора выпустили под домашний арест.

Ивана Попова заподозрили в хищении объектов металлопроката, приобретенных администрацией Запорожской области, на сумму более 130 миллиона рублей. В отношении генерал-майора возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Попова отстранили от службы. Его взяли под стражу решением суда от 17 мая.

Адвокат военного пытался добиться его выхода под домашний арест, но просьбу уже отклоняли 24 мая.

Суд Военные Мошенничество СИЗО Аресты Армия
27 мая 2024, 13:07
Шестерых участников массовой драки с оружием в Москве выдворят из России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Нагатинский суд Москвы разрешил выдворить из России шестерых мигрантов, задержанных за участие в массовой драке с оружием в Западном Бирюлеве. Об этом информировала пресс-служба суда.

Пятерых признали нарушителями режима въезда в Россию и пребывания в ней и оштрафовали на пять тысяч рублей каждого. Еще одного участника драки уличили в повторном нарушении режима въезда и пребывания, для него штраф составил семь тысяч рублей. Все они подлежат административному выдворению.

В результате драки со стрельбой из травматического пистолета на улице Медынской двое получили ранения и попали в больницу. Всем участникам конфликта от 26 до 35 лет.

Ранее, в конце апреля, поножовщиной закончилась драка между двумя мужчинами из-за шаурмы, случившаяся в Московской области. Один из участников конфликта получил ножевые ранения.

Драки Суд Мигранты
27 мая 2024, 11:22
Житель Подмосковья переехал возлюбленную из-за ее желания расстаться
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Подмосковье мужчина переехал возлюбленную после того, как та решила разорвать отношения. Водителю предъявили обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России.

По данным следствия, мужчина находился с сожительницей возле кафе на Минском шоссе 26 мая. Сев за руль иномарки, он сбил женщину и продолжил ехать, пока не врезался в деревянное строение. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

«Предварительно установлено, что мужчина совершил данное преступление в результате ссоры на почве желания сожительницы разорвать отношения», - уточнили в ведомстве.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Специалисты допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Следствие отправится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

В Приморье погиб пациент скорой помощи. Он выпал из машины, которую занесло на трассе.

Убийства Суд Россия Мужчины Можайск

Новости по теме