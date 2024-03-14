Заслуженную артистку России Искандер оставили в СИЗО

Актрису арестовали в сентябре 2023 года. В ее доме в поселке Марушкинское полицейские нашли амфетамин, кокаин и 1966 граммов мефедрона. Теперь ей грозит до 25 лет колонии.

По версии следствия, в начале прошлого года Хисамова вместе со знакомым из Пензы решили открыть интернет-магазин с запрещенными веществами. Актриса сама закупила крупную партию мефедрона весом 2,6 килограмма. Часть наркотика она передала подельнику, остальное хранила у себя.

После ареста Искандер пошла на сделку со следствием. На допросе она назвала имя одного из своих сообщников, после чего полицейские задержали мужчину. В своей машине он вез около 10 килограммов мефедрона.