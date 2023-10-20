Заскучавший в Краснодаре муж похитил жену с учебы в университете Плеханова

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Девушка приехала в Москву из Краснодара и поступила на вечернее отделение. По дороге в съемную квартиру на Рязанском проспекте 3 октября она встретила двух мужчин. Они схватили ее, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

Родственники первокурсницы обратились в полицию. Пленницу нашли через две недели в родном городе. Ее удерживал муж, который сговорился со студентом магистратуры МГИМО и увез супругу домой. Мужчине не понравилось, что она уехала учиться в Москву.

Уголовное дело возбудили по статье 126 УК России «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Мужчин задержали. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Летом 2022 года житель Ставропольского края решил похитить бывшую жену, которая уехала в Краснодар. Машину с ним, двумя сообщниками и пленницей остановили сотрудники ГИБДД.