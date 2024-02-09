09 февраля 2024, 02:26

Защита Треповой обжаловала приговор по делу о теракте

РИА «Новости»
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Защита осужденной Дарьи Треповой подала апелляционную жалобу на приговор по делу о теракте, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали другие люди. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Даниил Берман.

«Апелляционную жалобу на приговор отправил по почте», - сообщил Берман.

Защитник добавил, что подробности апелляционной жалобы станут известны во время судебного разбирательства.

Первый Западный окружной военный суд 25 января признал Трепову виновной в совершении террористического акта и приговорил к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей назначили штраф в 600 тысяч рублей и 16,495 миллиона рублей по искам пострадавших.

Суд Адвокаты Приговоры Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
08 февраля 2024, 20:44
Вероятного подельника подозреваемого в тройном убийстве задержали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве задержали подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в Подмосковье. Следователи предполагают, что он мог быть подельником бывшего полицейского, сообщил Telegram-канал «112».

Задержанного подозревают в том, что он мог действовать заодно с экс-полицейским, которого сегодня заочно арестовали и объявили в международный розыск, Подозреваемого допрашивает следователь. По информации Telegram-канала, не исключено, что после допроса с задержанного снимут подозрения.

Бывшего правоохранителя подозревают в убийстве трех пенсионерок , одной из которых была владелица завода ТИАЛ. Следствие предполагает, что подозреваемый мог скрыться за границей.

Тела убитых женщин нашли 7 февраля в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. Убийство произошло 5 февраля.

Наро-Фоминск Убийства Женщины СК РФ Полиция Москва
08 февраля 2024, 19:08
Гособвинитель запросил восемь лет Суханову по делу о вымогательстве у Чемезова
РИА «Новости»
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В Хамовническом суде Москвы обвиняемым в вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова запросили восемь лет и 7,5 года лишения свободы. Они проходят по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей за непубликацию статьи, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, во время прений сторон прокурор потребовал восемь лет заключения для бывшего директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и 7,5 года - для Ариана Романовского.

Гособвинитель также запросил для третьего фигуранта - Тимура Бигаева - 7,5 года лишения свободы. Всех троих намерены отправить в колонию строгого режима.

Дело о вымогательстве начали рассматривать в суде в июле в закрытом режиме. По данным следствия, Суханов потребовал 11 миллионов рублей у Чемезова, взамен пообещав не публиковать порочащую информацию в Telegram-канале «Тушите свет», где Романовский и Бигаев были администраторами, а также за удалить один из постов. Коммерческого директора Собчак Суханова арестовали в октябре 2022 года.

Суд Москва
08 февраля 2024, 14:38
«Все сфабриковано». Отец подозреваемого в тройном убийстве не поверил в его вину
РИА «Новости»
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Отец подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье Виталий Б. рассказал «360», что не верит в вину сына. По его словам, сын действительно занимал у соседки деньги, но потом отдал ей мотоцикл, — кроме того, у нее шли суды, и хватало врагов.

«Обвинение ему не предъявляли, это просто подозрение. [В Дубай] у него была запланированная поездка за товаром, должен на днях вернуться. Он с супругой работает в бизнесе», - пояснил Виталий.

Он добавил, что по поводу соседок-пенсионерок с сыном не общался.

«Я знал, что у него где-то участок, а где он находился и с кем он там контактировал, я понятия не имею. Он мальчик взрослый, такие вещи не рассказывал. <…> Я просто сейчас узнал от жены. Они были соседями по участку. <…> Да, он занимал денежки у этой женщины, это была добрая хорошая женщина , со слов его жены. Он занимал полтора миллиона и этот мотоцикл вернул. Он стоит под пять миллионов, он просто его отдал им, и все», - продолжил мужчина.

«Что-то подсыпали, напоили» Он отметил, что когда сын ушел со службы, у семьи проблемы были с деньгами, «потому что бизнес только начинался», надо было вкладывать деньги.

«Он пришел и договорился, видать, с ними и отдал им мотоцикл. На этом все закончилось. Но вы знаете, что в этой деревне эта женщина выиграла суд? Там очень на нее злобно смотрели все, и очень много у нее было завистников, и много она людям денег в долг давала. Этим женщинам угрозы поступали. Вы не думаете, что это могло быть просто подставой: пригласили его, создали встречу какую-то, может, что-то подсыпали, может, напоили чем-то, может, по голове ударили?» - рассудил Виталий.

Собеседник «360» утверждает, что сын невиновен.

Семью возмутило, что сведения о подозреваемом в убийстве «растрезвонили», хотя его вина не доказана, потревожили его родственников.

«Я не знаю, почему следственный отдел забрал документы, оставил его жену с маленькими детьми без машины, без телефона, без документов. Вы представляете, как ей существовать? <…> Квартиру все перерыли до такой степени, что половину мебели выбрасывать надо. К нам приехали тоже, а он у нас и не прописан. Бабушке названивают - ей 80 лет, вы представляете, а у нее такая информация в голове. <…> А каково нам, родителям?» - посетовал Виталий.

Мужчина добавил, что сын ушел из полиции, потому что «начал возить детей по заграницам». Его главные интересы - футбол и общение с детьми.

«Да, я в жизни поверю, что он это сделал. Все сфабриковано на самом деле», - резюмировал Виталий.

Семья планирует нанять адвоката. Пока отцу не удалось связаться с подозреваемым - его телефон недоступен.

Тела трех пенсионерок - сестер-близнецов и их подруги - с огнестрельными ранениями обнаружили в доме в деревне Свитино 7 февраля. Следователи возбудили уголовное дело.

Наро-Фоминск Уголовное дело Убийства Суд
08 февраля 2024, 12:26
Драка со стрельбой и похищением в Новосибирске попала на видео
Телеканал «360»
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Группа мужчин в Новосибирске устроила на улице драку со стрельбой, а затем похитила одного из потерпевших. Разборка попала на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

По данным следствия, все случилось утром 7 февраля на улице Вокзальная магистраль. Произошло нападение на двух мужчин, одного из которых потом увезли. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве него (пункты «а», «в», «г» части 2 статьи 126). Санкция - до 12 лет лишения свободы.

Проходят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователи и полицейские принимают меры к установлению подозреваемых и местонахождения похищенного мужчины.

Происходящее снималось издалека, поэтому всех подробностей не видно. Однако ясно, что произошла потасовка, и отчетливо слышны звуки стрельбы. После драки одного из мужчин погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Новосибирской области.

Драки Уголовное дело Стрельба Видео Мужчины

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