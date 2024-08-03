03 августа 2024, 00:41

Защита сенатора Савельева обжалует его арест

РИА «Новости»
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Адвокат сенатора Дмитрия Савельева Татьяна Лупандина заявила, что защита обжалует его арест по делу об организации убийства. Об этом она рассказала РИА «Новости».

«Мы будем обжаловать постановление, так как оно принято с нарушением уголовно-процессуального кодекса», - сказала она.

Слушание проводится в закрытом режиме, как и настаивал следователь. Журналистов не допустили. Публично огласили только решение суда.

Басманный суд Москвы отправил Савельева в СИЗО до 2 октября.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы опубликовала видео с сенатором на скамье подсудимых. На кадрах видно, что Савельев находится не в клетке, а рядом со своим адвокатом.

До этого Mash сообщил, что задержанный сенатор просил супругу Ольгу оставаться за границей , где учатся их дети. По словам женщины, она не связала просьбу мужа с уголовным делом. По ее мнению, это недоразумение, его просто подставили.

Мосгорсуд Совет Федерации РФ Уголовное дело Убийства Адвокаты Аресты
02 августа 2024, 21:58
Сенатора Савельева отправили в СИЗО
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Басманный суд арестовал сенатора Дмитрия Савельева по делу об организации приготовления убийства на два месяца, до 2 октября. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича по факту организации приготовления убийства по найму, на срок два месяца», - отметили в сообщении.

Савельева, с которого сняли неприкосновенность, задержали 2 августа в Совете Федерации прямо на выходе из здания. Следователи возбудили против него уголовное дело по факту приготовления к убийству.

По предварительной версии, в августе 2023 года он поручил организовать убийство предпринимателя в Москве. Он попросил своего знакомого найти киллера.

Совет Федерации РФ Убийства Суд СИЗО
02 августа 2024, 21:32
Полковника Пешкова обвинили в хищениях пайков для бойцов СВО
РИА «Новости»
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Второй Западный окружной суд принял решение об аресте экс-заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова по делу о растрате. Об этом сообщило РИА «Новости».

Полковника арестовали и продлили ему срок содержания под стражей. Судебный акт об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу оставили без изменения.

Следствие предъявило обвинение Пешкову в рамках расследования дела о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд специальной военной операции. Сам полковник свою вину не признает.

Ранее стало известно об аресте командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артема Городилова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Хищения Мошенничество Аресты
02 августа 2024, 20:30
Сенатора Савельева задержали в канун дня рождения
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Потерявший неприкосновенность и задержанный в рамках уголовного дела сенатор Дмитрий Савельев готовился к своему дню рождения, который наступит в субботу, 3 августа. Его жена вместе с сыновьями отправилась за покупкой подарков. Об этом со ссылкой на социальные сети Ольги Савельевой сообщило РИА «Новости».

«Семья выехала за подарками для папы», - процитировало агентство пост супруги сенатора.

Согласно открытым данным, 3 августа, задержанному сенатору Савельеву исполнится 56 лет.

Члена Совета Федерации Дмитрия Савельева следователи задержали при выходе из зала заседаний верхней палаты российского парламента. Ранее сенаторы по запросу Генерального прокурора Игоря Краснова сняли со своего коллеги статус неприкосновенности.

В пресс-службе Следственного комитета заявили, что Савельев стал фигурантом уголовного дела об организации приготовления к убийству. В ведомстве добавили, что речь идет о событиях августа 2023 года, когда сенатор попросил посредников организовать ликвидацию московского предпринимателя, к которому у него была личная неприязнь.

О подготовке убийства узнали силовики, которые в рамках оперативных мероприятий инсценировали смертельное нападение. После получения информации, что бизнесмен погиб Савельев передал посреднику деньги в качестве вознаграждения.

Совет Федерации РФ Уголовное дело Убийства Семья

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