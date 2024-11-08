08 ноября 2024, 17:41

Зарубившего мать топором подмосковного подростка арестовали до 6 января

РИА «Новости»
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Следователи предъявили обвинение в убийстве матери школьнику из Сергиева Посада. Суд удовлетворил ходатайство криминалистов и отправил подростка под стражу до 6 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления СК.

По данным ведомства, в минувшую среду, 6 ноября, юноша проник в спальню матери в доме в деревне Красная Сторожка и несколько раз ударил женщину топором по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась.

О совершенном преступлении подросток сам сообщил в правоохранительные органы. Криминалисты завели уголовное дело и приступили к выяснению всех обстоятельств и мотивов убийства.

По данным Mash, между матерью и сыном возник конфликт из-за чрезмерного увлечения школьником играми на планшете. Хобби сказалось на успеваемости школьника.

На этой неделе из-за болезни подросток не ходил на занятия. При этом из-за игр он не сделал домашнюю работу, чтобы хоть как-то подтянуть свои знания. Возмущенная мать лишила сына доступа к гаджету. Такого обращения школьник не простил и схватился за топор.

Источник 360.ru заявил, что на учете обвиняемый в убийстве матери юноша не состоял. Учителя о нем отзывались хорошо, несмотря на плохие оценки. По словам собеседника, конфликты из-за игр с матерью у подростка были регулярными.

Уголовное дело Убийства Школьники Аресты Следственный комитет России
08 ноября 2024, 15:16
Расстрелявшим семью в Волновахе двум военным дали пожизненные сроки
РИА «Новости»
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Расстрелявшие семью Капканец в городе Волноваха Донецкой Народной Республики в конце октября прошлого года двое военных Станислав Рау и Антон Сопов получили пожизненные сроки. Среди жертв осужденных оказались дети четырех и девяти лет. Приговор вынес Южный окружной военный суд, сообщил ТАСС.

Военных обвинили в незаконном проникновении в жилище, а также убийстве двух и более лиц, включая малолетних, совершенном общеопасным способом.

«Коммерсант» со ссылкой на материалы дела уточнил, что военные проникли в частный дом семьи Капканец, где расстреляли девять человек из специальных автоматов для бесшумной стрельбы.

В результате погибли глава семьи с женой, два взрослых сына с супругами, двое внуков и дальний родственник хозяина дома. Спустя несколько дней военных задержали.

Своей вины осужденные не признали. Представляющие их интересы адвокаты пообещали обжаловать приговор.

В конце октября в колонии «Белый лебедь» в Соликамске, где содержатся пожизненно осужденные, скончался серийный убийца и маньяк Роман Бурцев. Его признали виновным в убийстве шести детей в возрасте от семи до 12 лет в Ростовской области в первой половине 90-х годов. За то, что Бурцев душил своих жертв, его прозвали каменским Чикатило. Причиной смерти осужденного стало онкологическое заболевание.

Убийства Суд Военные Приговоры Волноваха
08 ноября 2024, 10:03
ФСБ изъяла более тонны кокаина у наркодельцов под Петербургом
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Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки латиноамериканского кокаина в страны ЕС транзитом через территорию России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Грузовик с пустым высокотехнологичным тайником обнаружили в минувшем октябре на российско-латвийском участке границы. В дальнейшем правоохранители выяснили, что транспортное средство использовали для перевозки наркотиков.

Позже в Ленобласти поймали с поличным двух граждан одной из Балканских стран, которые загрузили в тайник этого автомобиля 984 брикетов с кокаином весом по килограмму каждый, собираясь затем вывезти этот груз в ЕС.

Кроме того, ФСБ установила, что всего за несколько часов до задержания иностранцы попытались сбыть 20 килограммов кокаина в России.

Для этого преступники оборудовали тайник в лесу под Гатчиной и сообщили его координаты российским наркодельцам. Рядом с этим схроном силовики задержали гражданина Эстонии и двух россиян. Поймали их в момент, когда они извлекали наркотики наружу.

«Общая масса изъятого кокаина составила более одной тонны. Его оптовая стоимость на черном рынке составляет более 3,5 миллиарда рублей», - добавили в ФСБ.

Против пятерых задержанных возбудили уголовные дела. Сейчас они находятся под арестом. Расследование продолжается.

Наркотики ФСБ
07 ноября 2024, 22:45
СК завершил следствие по делу банды экс-силовиков, убивавших людей в 90-х годах
РИА «Новости»
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Следственный комитет России завершил расследование громкого уголовного дела бывших силовиков, обвиняемых в похищениях и убийствах людей с 1998 по 2023 год. Об этом сообщил «Коммерсант».

В банду спецназовцев входили бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардия) и других силовых структур. На их счету более десятка заказных убийств, несколько покушений и вымогательств.

Всего по делу проходят 11 фигурантов. Также под стражей находится женщина, которую считают заказчиком ряда преступлений.

Следователи установили причастность «оборотней в погонах» к 31 преступному эпизоду. Фигуранты и их адвокаты уже знакомятся с 80 уголовного дела.

Несколько их подельников сотрудничали со следствием, в частности, экс-сотрудник МВД, а сейчас бизнесмен Алексей Чеботарев, который выступит сначала свидетелем на основном процессе. Его дело рассмотрят уже после этого.

Руководил бандой бывший военный Павел Христев.

«Павел Христев был задержан в конце марта 2023 года вместе со своим сыном Александром Христевым по подозрению в нападении на предпринимателя из Калужской области и поджога автомобиля», - говорится в материале.

Ранее московский СК сообщил об увеличении числа потерпевших девушек от вымогателей до восьми человек.

Уголовное дело Убийства Россия Полиция Следственный комитет России
07 ноября 2024, 17:53
Число жертв банды вымогателей в Москве увеличилось
РИА «Новости»
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Число потерпевших девушек от вымогателей в Москве увеличилось до восьми. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что все пострадавшие были жительницами Москвы. Последних трех потерпевших злоумышленники поймали в октябре и выманили с помощью угроз у них от 20 тысяч до 165 тысяч рублей. При этом заложниц отпускали сразу после передачи денежных средств Против злоумышленников завели дело по статье «Вымогательство» и «Похищение человека». Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение по выявленным эпизодам.

Ранее на Камчатке оперативники ФСБ задержали преступную группу , которая вымогала деньги у участника специальной операции. Им удалось выманить у проходившего реабилитацию военнослужащего два миллиона рублей.

Уголовное дело Преступления Следственный комитет России Москва

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