Зарубившего мать топором подмосковного подростка арестовали до 6 января

По данным ведомства, в минувшую среду, 6 ноября, юноша проник в спальню матери в доме в деревне Красная Сторожка и несколько раз ударил женщину топором по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась.

О совершенном преступлении подросток сам сообщил в правоохранительные органы. Криминалисты завели уголовное дело и приступили к выяснению всех обстоятельств и мотивов убийства.

По данным Mash, между матерью и сыном возник конфликт из-за чрезмерного увлечения школьником играми на планшете. Хобби сказалось на успеваемости школьника.

На этой неделе из-за болезни подросток не ходил на занятия. При этом из-за игр он не сделал домашнюю работу, чтобы хоть как-то подтянуть свои знания. Возмущенная мать лишила сына доступа к гаджету. Такого обращения школьник не простил и схватился за топор.

Источник 360.ru заявил, что на учете обвиняемый в убийстве матери юноша не состоял. Учителя о нем отзывались хорошо, несмотря на плохие оценки. По словам собеседника, конфликты из-за игр с матерью у подростка были регулярными.