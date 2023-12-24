Зарезавший эскортницу в Москве мужчина признался в еще одном убийстве

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Мужчина 1986 года рождения ночью 23 декабря напал на девушку с ножом. От полученных ранений она скончалась на месте. Во время допроса подозреваемый сообщил о совершении еще одного убийства.

«По предварительным данным, мужчина, находясь в гостинице на востоке Москвы, убил еще одну девушку», - заявили в прокуратуре.

Фигуранту уголовного дела, возбужденного по статье об убийстве двух лиц, вскоре предъявят обвинения. Прокуратура будет добиваться, чтобы его заключили под стражу.

В пресс-службе московского главка СК заявили, что после убийства 25-летней девушки мужчина причинил себе вред. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Известно, что погибшая занималась эскортом. Ее убийцей оказался ранее судимый за грабеж и расправу над проститутками в Санкт-Петербурге мужчина. Предположительно, причиной убийства стала стоимость интимных услуг, которая агрессивному клиенту показалась завышенной.

Незадолго до смерти девушка успела позвонить подруге и попросила вызвать полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, но пострадавшую спасти не удалось.