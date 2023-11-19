Зарезал пока спали. Подозреваемого в убийстве своих детей мужчину арестовали в Удмуртии

Мошенники выманили у экс-солистки Московского балета на льду 800 тысяч рублей — СМИ

Бывшая солистка Московского балета на льду Галина Бескина попалась на излюбленную мошенниками схему обмана. Она потеряла 800 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 84-летней экс-артистке позвонил незнакомец и представился работником Центробанка. Он начал запугивать пенсионерку, убеждая, что ее деньги со счетов пытаются похитить преступники.

Во избежание проблем женщине предложили обналичить сбережения и через банкомат зачислить их на «безопасный счет». Она все сделала по инструкции собеседников.

Позже бывшая спортсменка заподозрила неладное, когда лжебанкир перестал выходить на связь. Бескина сразу сообщила о случившемся в полицию, общий ущерб составил 800 тысяч рублей.

Правоохранители приступили к проверке.

На днях телефонные аферисты потерпели полную неудачу при попытке выманить деньги у дочери создателя детского тележурнала «Ералаш» Александра Хмелика. Женщина сразу же поняла, с кем имеет дело, и не дала себя обмануть.