«Зарабатывал на всем подряд». Правоохранители проверят, как Шабутдинов стал резидентом «Сколково»

Оборот компании бизнес-коуча за последние три года составил более 10 миллиардов рублей. Это намного больше, чем у блогера Елены Блиновской. Однако самое интересное в этой истории то, что Шабутдинов был резидентом «Сколково», отметила Мизулина.

«Правоохранители проверят, каким образом этот инфомошенник получил статус резидента в „Сколково“, и что такого инновационного вообще в его деятельности», - добавила она.

По словам главы ЛБИ, многие люди брали кредиты и микрозаймы, чтобы купить курсы блогера. Однако в результате в отношении него возбудили уголовное дело.

«Я полагаю, что во многом вот эта ситуация - результат патологической жадности и нечистоплотности этого блогера, который не хотел тратить допсредства на юристов, адвокатов, финансистов, бухгалтеров, и просто зарабатывал деньги на всем подряд», - заключила Мизулина.

Ранее руководитель ЛБИ сообщила, что в организацию обращалось множество россиян, которые считали себя пострадавшими от мошеннических действий Шабутдинова. По ее словам, он обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов.