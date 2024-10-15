Заочно осужденного мультипликатора Мунтяна объявили в международный розыск

Читайте нас в:

«Обвиняемый Мунтян* объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации», - уточнил источник агентства.

В сентябре Хорошевский суд Москвы заочно назначил создателю веб-сериала восемь лет колонии общего режима. Срок начнет идти, когда Мунтяна* экстрадируют или задержат на территории России.

Его обвинили в распространении фейков о российской армии.

Уголовное дело возбудили из-за поста Мунтяна* в Telegram-канале, в котором была недостоверная информация о событиях в Буче.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.