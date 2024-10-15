15 октября 2024, 09:20

Заочно осужденного мультипликатора Мунтяна объявили в международный розыск

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Создателя веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна* объявили в международный розыск. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой судебные документы.

«Обвиняемый Мунтян* объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации», - уточнил источник агентства.

В сентябре Хорошевский суд Москвы заочно назначил создателю веб-сериала восемь лет колонии общего режима. Срок начнет идти, когда Мунтяна* экстрадируют или задержат на территории России.

Его обвинили в распространении фейков о российской армии.

Уголовное дело возбудили из-за поста Мунтяна* в Telegram-канале, в котором была недостоверная информация о событиях в Буче.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Уголовное дело Россия Москва
15 октября 2024, 07:28
Ближайший соратник Шакро Молодого покинул ИК на черном Mercedes
РИА «Новости»
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На свободу вышел ближайший соратник криминального авторитета Захария Калашова, более известного под именем Шакро Молодой, Андрей Кочуйков по прозвищу итальянец. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Он вышел из тюрьмы в Калужской области. Мужчина покинул колонию на черном Mercedes.

Кочуйков отбывал наказание за перестрелку рядом с рестораном Elements в центре Москвы.

В декабре 2015 года между владелицей заведения Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой возник спор. Потасовка закончилась перестрелкой, в которой участвовал Кочуйков из круга Шакро Молодого. В результате конфликта погибли два человека, еще семеро пострадали.

Никулинский суд Москвы приговорил Кочуйкова к восьми годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Самого Шакро Молодого ранее осудили на 10 лет за вымогательство в 2018 году. В марте Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство об его условно-досрочном освобождении.

Суд Тюрьмы Мужчины Mercedes
15 октября 2024, 02:40
«Бесчеловечный проект». В Дагестане 20 школьников избили подростка за 500 рублей
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В Дербенте толпа из 20 школьников избила девятиклассника за вознаграждение. Подробности сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в Telegram-канале.

«Ко мне обратилась семья мальчика, девятиклассника из Дербента. Подростка, избитого толпой из 20 школьников, госпитализировали с переломом височно-скуловой кости, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга», - написала Гариева.

Родственники пострадавшего уверяют, что инициатор нападения заплатил участникам избиения по 500 рублей. Семья избитого ребенка считает, что виновников пытаются скрыть от ответственности. Они обратились в пресс-службу МВД Дагестана с просьбой разобраться в ситуации, Гариева заверила, что так и будет, зачинщиков найдут и накажут.

«Уверена, что правоохранители установят все обстоятельства и накажут и зачинщиков, и участников, и тех, кто финансировал сей „бесчеловечный проект“», - добавила Гариева.

В Угличе компания подростков издевалась над 16-летним юношей у него в квартире. Среди них была бывшая подруга парня, которая снимала все на камеру.

Дагестан Дети Семья Школьники Избиения
15 октября 2024, 00:26
Молдавского бизнесмена обвинили в выводе десятков миллионов рублей из России
Pxhere
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Молдавского предпринимателя Вячеслава Платона обвинили в выводе более 48 миллиардов рублей из России. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

«Ранее он был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 миллиардов рублей», - добавили правоохранители.

По их словам, бизнесмен выводил средства через принадлежавший ему Молдиндконбанк путем незаконных валютных операций. Все преступления совершались по одной схеме, которую обвиняемый контролировал с сообщниками Ренато Усатым, Александром Коркиным и Владимиром Плахотнюком. Уголовное дело фигуранта направили в Преображенский районный суд Москвы.

Ранее дело по факту вывода средств из России за границу возбудили против блогера Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Сумма ущерба может достигать миллиона долларов , сообщили в правоохранительных органах.

Уголовное дело Рубль Преступления Россия
14 октября 2024, 23:01
Житель Долгопрудного убил и расчленил бывшую жену
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Жителя Долгопрудного Московской области обвиняют в убийстве бывшей супруги, дело на контроль взяла прокуратура города. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства.

Убийство произошло в декабре прошлого года, однако в полицию обращение от сына убитой поступило в октябре 2024 года.

Следствие установило, что несмотря на развод, 59-летняя пострадавшая проживала совместно со своим 61-летним бывшим супругом в ее квартире в Долгопрудном. В декабре прошлого года во время очередного скандала мужчина ударил бывшую жену ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

Мужчина, испугавшись содеянного, спрятал труп, а потом расчленил его и сбросил останки в строительный котлован недалеко от дома.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемый признался в содеянном.

Ранее в Тюмени мужчину, задушившего и расчленившего женщину, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Уголовное дело Убийства Прокуратура РФ Скандалы Полиция Долгопрудный

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