13 ноября 2024, 14:09

Замучившему сына блогеру-сыроеду Лютому ужесточили наказание

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Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда в апелляции ужесточила наказание блогеру-сыроеду Максиму Лютому, насмерть замучившему месячного сына. Об этом сообщила объединенная пресс-служба региональных судов.

Теперь он проведет в колонии строгого режима 10 лет, а не восемь, как было сказано в изначальном приговоре. Кроме того, он по-прежнему должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

По данным следствия, зимой 2023 года жена блогера родила мальчика. Спустя месяц отец забрал у матери ребенка и сутки не давал ему есть. Как позже объяснил сам Лютый, таким образом он хотел приучить сына к своей системе питания. Вскоре младенцу стало плохо. Его повезли в больницу, но по дороге он умер.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре арестовали родителей-извергов , до смерти замучивших двухлетнюю дочь голодом и жаждой.

Уголовное дело Суд Блогеры Краснодарский край
13 ноября 2024, 11:42
Москвич организовал многомиллионную аферу с «Пушкинскими картами»
РИА «Новости»
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В Москве задержали мужчину, похитившего более 100 миллионов рублей с «Пушкинских карт». Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленник с подельниками организовывал культурные мероприятия, посещение которых можно было оплачивать по таким картам. Аферисты находили тех, кто оплачивал билеты, но на сами мероприятия не ходили. Против мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц и в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В феврале в суд передали дело против троих жителей Москвы , похожим образом похитившим с «Пушкинских карт» более 200 миллионов рублей. Они тоже организовывали мероприятия и искали людей, которые на них не пойдут, при этом продавали гораздо больше билетов, чем вмещали арендованные ими залы.

Уголовное дело МВД РФ Мошенничество Москва
13 ноября 2024, 04:14
«Держат в страхе». Цыгане избили жильца общежития в Волгограде
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о неприятии мер в связи с действиями цыган в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В средствах массовой информации сообщается, что правоохранительными органами длительное время не принимаются меры к представителям цыганского этноса, которые держат в страхе жильцов одного из общежитий Волгограда», - говорится в сообщении.

Жильцы этого общежития неоднократно жаловались на физическое насилие со стороны цыган. На прошлой неделе группа цыган избила одного из жильцов, при этом полиция не приняла никаких мер, сообщили в Следкоме со ссылкой на СМИ.

Следствие запросило в производство дело об избиении волгоградца.

В конце октября толпа цыган зверски избила полицейского в Туле из-за замечания по поводу распития алкоголя в общественном месте. Нападавшие живут в таборе в микрорайоне Плеханово.

Полиция Избиения Следственный комитет России Цыганская диаспора
13 ноября 2024, 00:54
Бастрыкин проверит, как идет расследование убийства пенсионера из-за парковки в Одинцове
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве пенсионера в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В новостной телевизионной программе сообщалось, что в городе Одинцове Московской области между местным жителем и пожилым мужчиной возник словесный конфликт из-за парковочного места, в ходе которого пенсионеру был нанесен удар, ставший причиной падения», - говорится в сообщении.

В результате падения пенсионер получил повреждение головы , из-за которого скончался спустя неделю в больнице. Следствие выяснило, что нападавший был спортсменом. Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и по доводам, озвученным в сюжете.

Одинцово Уголовное дело Убийства Пенсионеры Мужчины Следственный комитет России
12 ноября 2024, 22:38
Жену экс-мэра Сочи Копайгородского задержали по делу о растрате
Фотобанк Moscow-Live
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Правоохранители задержали супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину по делу о растрате. Об этом РИА «Новости» сообщила ее адвокат Елизавета Меткина.

Она уточнила, что Копайгородскую задержали, когда ты пришла в отделение МВД на допрос в качестве свидетеля по делу ее мужа. Ей предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата».

«Она задержана до рассмотрения вопроса о мере пресечения», - дополнила адвокат.

Столичный суд арестовал Копайгородского 25 сентября. Ему предъявили обвинение по статье «Присвоение или растрата». Бывшему мэру Сочи вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.

Ранее Копайгородскому отказали в отправке в зону специальной военной операции. Подсудимый находится в следственном изоляторе.

Накануне принадлежащие Алексею и Янине Копайгородским, а также связанным с бывшим главой Сочи компаниям счета подпали под арест. Ходатайство об их аресте подали следователи, занимающиеся делом бывшего градоначальника.

МВД РФ Сочи Аресты

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