Зампрокурора российского региона погиб после драки из-за женщины

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По данным журналистов, все произошло 23 сентября, когда сотрудник надзорного ведомства пришел в гости к своей замужней приятельнице. Там уже находился незнакомый мужчина, который пригласил нового гостя к столу.

В ходе распития алкоголя между мужчинами вспыхнула ссора на почве ревности к хозяйке. Конфликт перерос в драку, в которой заместитель прокурора получил серьезные травмы. Избитый Сямуков отправился домой, где у него началось внутреннее кровотечение, от которого он умер.

Подозреваемого в избиении задержали в рамках расследования уголовного дела по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее подмосковные следователи задержали жителя Электростали до смерти забившего сожительницу во время припадка ревности. Тело убитой возлюбленной мужчина бросил в подъезде жилого дома.

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