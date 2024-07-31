31 июля 2024, 08:34

Зампреда правительства Хабаровского края арестовали по делу о взятке

РИА «Новости»
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Зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова арестовали на два месяца по делу о взятке. Об этом сообщили РИА «Новости» в Центральном районном суде Хабаровска.

«Суд вынес решение Евгения Леонидовича Никонова взять под стражу на два месяца - по 29 сентября включительно», - заявили собеседники агентства.

Никонова подозревают по статье о получении взятки в особо крупном размере. На заседании подозреваемый не признал своей вины. Он заявил, что силовики обыскали его дом, работу, изъяли жесткие диски с компьютеров и телефоны. Также в качестве аргумента Никонов отметил, что не собирался выезжать из Хабаровска, несмотря на наличие загранпаспорта.

Предположительно, зампред получал средства при махинациях с контрактами.

Информация о задержании Никонова появилась накануне. По данным ТАСС, с подозреваемым проводили следственные действия по действию о коррупции.

Зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова арестовали на два месяца по делу о взятке. Об этом сообщили РИА «Новости» в Центральном районном суде Хабаровска.

Суд Работа
31 июля 2024, 08:54
Генерала ФТС начали судить в Москве за взятки
РИА «Новости»
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Материалы уголовного дела в отношении бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова передали в суд. Его обвинили в получении взяток, сообщил «Коммерсант».

Главное военное следственного управление расследовало уголовное дело по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере» против Мурышова и по части четвертой статьи 291.1 УК России «Посредничество при взяточничестве» в отношении директора ООО «Вектор Фрахт» Дмитрия Нестеренко. В окончательной редакции им вменили две взятки на 700 тысяч и 1,4 миллиона рублей.

В 2022 году в Москве с мечеными купюрами схватили советника главы ООО «Агроменеджмент» Илью Окорокова. Он заявил, что выступил посредником при передаче взятки Мурышову от двух предпринимателей за отказ от проведения дополнительных проверок. Во время расследования стало известно еще о нескольких взятках, одну из которых передали через главу «Вектор Фрахт».

Вердикт Мурышову и Нестеренко вынесет 235-й гарнизонный военный суд. Окороков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело рассмотрят в особом порядке.

Ранее в Хабаровском крае задержали вице-премьера Евгения Никонова. Его заподозрили в коррупции. Сегодня стало известно о его аресте.

Уголовное дело Суд Таможня Коррупция Чиновники Москва
31 июля 2024, 00:05
Уголовное дело завели на отца боевиков в Дагестане за махинации с грантом
Unsplash
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В Дагестане следователи возбудили уголовное дело против бывшего главы Сергокалинского района и его сына, которых подозревают в мошенничестве с грантом от регионального Минсельхоза на сумму около трех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СК России.

По данным ведомства, мужчины подозреваются, причем в зависимости от роли каждого, в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа.

Имя бывшего чиновника не назвали. При этом в 2018 году экс-главой района тогда был Магомед Омаров, уволенный с должности после июньского теракта, в которых участвовали его сыновья Осман и Адиль, причем первый был организатором нападений. Оба были ликвидированы. У Омарова всего было восемь сыновей, поэтому неясно, какой из живых наследников проходит с ним по уголовному делу.

По информации следствия, в 2018 году экс-глава района подписал рекомендательное письмо в Минсельхоз республики для участия своего сына в конкурсе по поддержке начинающих фермеров. Своими действиями он способствовал последнему в незаконном получении гранта в размере 2 970 000 рублей.

Сейчас ведется расследование, собираются доказательства.

Ранее глава республики Сергей Меликов рассказал, что боевики, устроившие 23 июня теракт в Дагестане, были выходцами из уважаемых семей Сергокалинского района.

Уголовное дело Дагестан Терроризм Мошенничество Чиновники
30 июля 2024, 20:31
Суд забрал передал государству имущество бывшего сотрудника СК и его семьи
РИА «Новости»
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Хорошевский суд Москвы передал в собственность государства более 26 миллионов рублей и недвижимость, принадлежащие бывшему сотруднику центрального главка С К Александру Кирееву и его родителям. Бывший высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Об этом сообщил «Коммерсант».

В доход государства кроме денег и недвижимости также перешли три помещения и четыре места для парковки автомобилей, по которым адвокаты Киреева не смогли доказать законность владения.

По словам представителя Генпрокуратуры, обвиняемый не декларировал свои доходы и скрывал зарегистрированное на родителей имущество.

Киреева обвинили в серии из 17 преступлений, среди которых оказалось получение взяток. В Следственном комитете он занимался служебными проверками своих коллег, от которых получал средства, на которые покупал недвижимость и записывал их на родителей.

Активами силовика Генеральная прокуратура заинтересовалась в рамках расследования уголовного дела против бывшего заместителя руководителя управления отдела служебных проверок отдела кадров СК, который проходил в качестве основного фигуранта по так называемому «делу решальщиков», связанного с арестами и вымогательствами выкупа у владельцев компании Merlion.

В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы отправил под стражу еще трех фигурантов дела Merlion, куда вошли экс-руководителя Хорошевского отдела столичного главка С К Рустама Юсупова, бывшего глауа Следственного управления по Северо-Западному округу Сергея Ромодановского и его заместителя Андрея Жерютина.

Уголовное дело Суд Коррупция Недвижимость Москва
30 июля 2024, 18:19
«За что так с крохой?». Женщина насмерть забила новорожденного сына под Красноярском
РИА «Новости»
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Подозреваемая в расправе над новорожденным сыном жительница Красноярского края ранее находилась на учете психиатра и злоупотребляла алкоголем. Об этом 360.ru сообщила ее сестра Ольга.

Следственный комитет по региону на официальном сайте сообщил о задержании женщины в городе Уяр Уярского района по подозрению в причинении смертельных травм своему ребенку. Судебно-медицинская экспертиза установила, что четырехмесячный мальчик умер в результате насильственных действий.

«Своего старшего она растила нормально. За что так с крохой? У меня в голове это не укладывается. Она раньше стояла на учете у психиатра, не знаю, снялась или нет», - поделилась Ольга.

Собеседница 360.ru уточнила, что ранее ее родственница злоупотребляла алкоголем.

«Не знаю, что с ней произошло. Она так сына ждала, плакала. Может быть алкоголический психоз, что ли. Не представляю, что в голове щелкнуло, не понимаю просто», - добавила женщина.

Следователи выяснили, что подозреваемая ударила ребенка головой о деревянный подлокотник дивана. Новорожденный получил черепно-мозговую травму и скончался. Против матери завело дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Ранее жительница Курагина убила топором трехлетнюю дочь из мести мужу.

Дети Следственный комитет России

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