Зампреда правительства Хабаровского края арестовали по делу о взятке

«Суд вынес решение Евгения Леонидовича Никонова взять под стражу на два месяца - по 29 сентября включительно», - заявили собеседники агентства.

Никонова подозревают по статье о получении взятки в особо крупном размере. На заседании подозреваемый не признал своей вины. Он заявил, что силовики обыскали его дом, работу, изъяли жесткие диски с компьютеров и телефоны. Также в качестве аргумента Никонов отметил, что не собирался выезжать из Хабаровска, несмотря на наличие загранпаспорта.

Предположительно, зампред получал средства при махинациях с контрактами.

Информация о задержании Никонова появилась накануне. По данным ТАСС, с подозреваемым проводили следственные действия по действию о коррупции.

Зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова арестовали на два месяца по делу о взятке. Об этом сообщили РИА «Новости» в Центральном районном суде Хабаровска.