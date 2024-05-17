17 мая 2024, 18:51

Зампреда правительства Алтайского края арестовали за мошенничество

Pxhere
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Лефортовский суд Москвы отправил под арест заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Кибардину Ивану Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, то есть до 15 июля», - сказали в суде.

Мужчину обвинили в приготовлении и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Кибардина назначили заместителем председателя правительства Алтайского края в октябре 2018 года. Он координирует и контролирует работу региональных исполнительных органов, занимающихся вопросами туризма, госохраны объектов культурного наследия, имущественных отношений, а также курирует инспекцию финансово-экономического контроля. До этого Кибардин руководил аппаратом правительства Красноярского края.

Ранее суд на два месяца арестовал главу Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислава Неверова. Мужчина пробудет под стражей до 2 июля. Его задержали по статье о покушении на мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере.

Суд Туризм Мошенничество Работа
17 мая 2024, 18:00
Серийный душитель пенсионерок предстанет перед судом в Подмосковье
Пресс-служба Следственного комитета
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В Подмосковье перед судом предстанет житель Пензенской области, обвиняемый в серии нападений на пожилых женщин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Следователи завершили расследование и установили, что предполагаемый преступник находил одиноких пенсионерок, пробирался к ним в дом и душил их руками. При этом мужчина требовал от женщин деньги.

«Своих жертв мужчина душил до прекращения сопротивления и потери сознания. Затем он забирал находящиеся в доме денежные средства и ювелирные изделия», - заявили в СК.

В результате 10 пенсионерок пострадали, две из них скончались. Уголовное дело предали в Московский областной суд.

В Пермском крае ранее прошел суд над жительницей Горнозаводского городского округа. Ее обвинили в покушении на убийство знакомой.

Уголовное дело Убийства Суд Женщины Мужчины Деньги
17 мая 2024, 17:56
Следователи задержали 15 человек за организацию незаконной миграции в Тульской области
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В Тульской области задержали 15 человек, включая сотрудников УМВД, по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом РИА «Новости» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

«Задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД по области», - указано в заявлении.

Предполагается, что они организовали незаконное пребывание на территории региона не менее 700 иностранных граждан. Сейчас с задержанными работают следователи, у подозреваемых проводят обыски.

Ранее Следком раскрыл в Подмосковье преступную схему легализации мигрантов. Приезжие из Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана незаконно получали в Московской области российское гражданство с помощью сотрудника миграционной службы. Правоохранители задержали тоже 15 человек. Еще нескольких организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии поймали в Приморье.

Мигранты Приморье Россия Узбекистан Следственный комитет России Азербайджан
17 мая 2024, 11:06
Террориста ликвидировали в Карачаево-Черкесии
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Силовики ликвидировали в Карачаево-Черкесии террориста, планировавшего вооруженное нападение на местных правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.

В ауле Адиль-Халк вычислили 26-летнего мужчину, который собирался напасть на полицейских.

«При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено», - передали в ФСБ.

У злоумышленника нашли автомат Калашникова и боеприпасы к нему, готовую самодельную взрывчатку, а также средства связи, где была переписка с иностранными координаторами и обсуждение планируемых преступлений.

Ранее пять вооруженных человек напали на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии. Подъехавшие на машине злоумышленники бросили взрывчатку в сторону полицейских и стали стрелять из автоматов. В результате погибли двое полицейских, четверо получили ранения. Пятерых боевиков ликвидировали на месте.

Умершими оказались подполковник Антон Валиков и старшина Андрей Артамонов. Среди пострадавших - трое полицейских и один сотрудник ОМОН управления Росгвардии по республики.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ об оказании помощи семьям полицейских , погибших и получивших ранения при нападении боевиков.

Задержания ФСБ Россия Мужчины
17 мая 2024, 09:59
Суд рассмотрит в пятницу продление ареста обвиняемым в теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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В Москве в Басманном суде 17 мая состоится заседание по делу о теракте в «Крокусе», на котором рассмотрят продление ареста нескольким фигурантам. До этого восьмерых обвиняемых оставили в СИЗО до конца лета, сообщило РИА «Новости».

«Рассмотрение ходатайств в отношении всех остальных фигурантов состоится завтра в 11:00», - процитировало агентство источник.

Журналисты предположили, что вопрос о продлении срока содержания в изоляторе коснется братьев и отца Исломовых и Алишера Касимова.

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 12 человек, им предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.

В четверг суд удовлетворил требование следствия и оставил в изоляторе до 22 августа Джумахона Курбонова, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды и Назримада Лутфуллои, Далерджону Мирзоеву.

Злоумышленники расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске 22 марта, а также подожгли помещения в здании. В результате погибли 145 человек.

Суд Аресты Теракт в «Крокусе»

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