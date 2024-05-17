Зампреда правительства Алтайского края арестовали за мошенничество

«Кибардину Ивану Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, то есть до 15 июля», - сказали в суде.

Мужчину обвинили в приготовлении и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Кибардина назначили заместителем председателя правительства Алтайского края в октябре 2018 года. Он координирует и контролирует работу региональных исполнительных органов, занимающихся вопросами туризма, госохраны объектов культурного наследия, имущественных отношений, а также курирует инспекцию финансово-экономического контроля. До этого Кибардин руководил аппаратом правительства Красноярского края.

Ранее суд на два месяца арестовал главу Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислава Неверова. Мужчина пробудет под стражей до 2 июля. Его задержали по статье о покушении на мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере.