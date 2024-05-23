Замначальника подмосковного УФСИН арестовали по делу о взятке

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Талаеву Владимира Александровича», - заявили в суде.

Талаев останется под арестом на один месяц 29 суток, то есть по 20 июля 2024 года. По версии следствия, он по предварительной договоренности с другими фигурантами получил денежные средства от посредника, который действовал в интересах ООО «РЗН ФУД».

Расследование в отношении Талаева инициировали по статье «Получение взятки в крупном размере», максимальной санкцией по которой составляет лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее в Екатеринбурге задержали начальника ФНС и главу отдела по борьбе с коррупцией.