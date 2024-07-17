17 июля 2024, 10:55

Замначальника ЛУ на транспорте МВД задержали в Махачкале

РИА «Новости»
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В Махачкале задержали заместителя начальника линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах региона.

По информации источника, Мурзаева заподозрили в получении взятки в 13 миллионов рублей. Следователи завели уголовное дело.

Другой источник «РИА Новости» в правоохранительных органах республики также подтвердил информацию о задержании Мурзаева.

Telegram-канал Mash уточнил, что в ходе обысков в рабочем кабинете 48-летнего Мурзаева также нашли 4,4 грамма гашиша.

Оперативники предполагают, что деньги Мурзаеву передали сотрудники ООО «Порт-Петровск» и АО «Махачкалинский морской торговый порт». За это фигурант обеспечивал покровительство в течение последних двух лет.

Ранее в Челябинске арестовали бывшего поставщика обмундирования для Росгвардии.

Дагестан Коррупция
17 июля 2024, 10:46
Более 10 человек оказались под следствием по делам о покушении на главу Крыма
РИА «Новости»
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Более 10 человек ждут приговоров по делам о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил ТАСС.

«Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении», - отметил он.

В мае Аксенов рассказывал, что только за год в отношении его планировали совершить четыре покушения. Всех фигурантов раскрыли и задержали.

Недавно на бывшего главу Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение. Стрельбу во время митинга политика открыл молодой житель Пенсильвании. Пуля ранила Трампа в ухо. Его спасло то, что в момент выстрела он повернул голову в сторону. Подозреваемого в покушении на убийство политика ликвидировали снайперы. Пострадали также несколько участников митинга, один погиб.

По данным газеты Politico , американская разведка не исключает новые попытки покушений на Трампа. Это может снова произойти в течение ближайших недель.

Крым Сергей Аксенов
16 июля 2024, 20:07
Легализовавший тысячу человек канал незаконной миграции перекрыли в Петербурге
РИА «Новости»
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Полицейские перекрыли крупный канал нелегальной миграции в Санкт-Петербурге. О выявленной криминальной схеме сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По информации 78.ru , 16 июля Куйбышевский районный суд город арестовал двух предполагаемых организаторов нелегальной миграции.

В общей сложности, по данным издания, по делу задержали пять человек. Двое из них - уроженцы Азербайджана. Трех петербуржцев опросили в качестве свидетелей. В офисах и жилищах задержанных провели обыски, изъяв мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры, системный блок, флеш-карты, учетные документы, рукописные записи, бланки с оттисками и подписями ответственных лиц.

Постановление об аресте вынесли двум уроженцам Азербайджана. У обоих есть российское гражданство и регистрация в Петербурге. При этом официально мужчины нигде не работают, растят малолетних детей. Под стражей они останутся до 14 сентября.

По версии следствия, злоумышленники наладили преступный бизнес рядом с миграционным центром. Там они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания.

Приезжие, получившие пакет документов с недостоверными сведениями, могли обратиться уже в расположенный по соседству миграционный центр, чтобы легализовать свое пребывание в России.

«По предварительным данным, незаконными услугами воспользовались более тысячи человек», - подчеркнула Волк.

По факту случившегося возбудили дело об организации незаконной миграции. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать других соучастников этого бизнеса.

Санкт-Петербург Мигранты
16 июля 2024, 19:52
Число экстремистских преступлений мигрантов за полгода выросло на 55%
Пресс-служба Следственного комитета
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Количество преступлений экстремистской направленности, совершенных мигрантами, выросло за первые шесть месяцев 2024 года на 55%. Такие данные представил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Помимо этого, по данным главы ведомства, в первом полугодии на 5% выросло число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% - развратных действий в отношении детей.

«Все это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса, незамедлительной четкой процессуальной реакции на нарушения закона», - подчеркнул Бастрыкин.

Помимо этого, он указал на необходимость системных мер профилактического характера, а также глубокого знания актуальной региональной обстановки и учета особенностей местной миграционной ситуации.

Проблема преступности приезжих, по мнению Бастрыкина, тесно связана со злоупотреблениями сотрудников контролирующих и правоохранительных структур, а также предпринимателей, которые привлекают на работу иностранцев.

Мигранты Преступления Следственный комитет России
16 июля 2024, 19:52
Россиянин ударил об пол 10-месячного ребенка и отправил мальчика в больницу
РИА «Новости»
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Уголовное дело о покушении на убийство завели новосибирские следователи против местного жителя, который ударил 10-месячного сына сожительницы головой об пол в попытке успокоить. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Мать мальчика оставила сожителя с ребенком в квартире в минувшую пятницу, 12 июля. Когда младенец заплакал, подозреваемый приподнял его и ударил головой об пол. Ребенка забрали прибывшие по вызову врачи. По ходатайству следователя суд отправил подозреваемого под стражу.

Мать пострадавшего мальчика в комментарии 360.ru заявила, что сын находится в крайне тяжелом состоянии и врачи не дают никаких положительных прогнозов.

«Я сегодня там была и видела его состояние. Врач сказал, что, может быть, не выживет», - заявила собеседница 360.ru.

Она добавила, что раньше никакой агрессии к сыну со стороны сожителя не замечала, поэтому не понимает, что произошло. По словам женщины, мужчина после случившегося раскаивался и просил у нее прощения. Но пока она пойти на такой шаг не готова.

«Единственного сына мне никто не вернет», - пояснила мать мальчика.

В минувший понедельник, 15 июля, суд Перми арестовал обвиняемую в убийстве девятилетнего сына местную жительницу. По данным следствия, в ночь с четверга на пятницу женщина задушила ребенка, исполосовала тело ножом и в чемодане вынесла к мусорным бакам.

Уголовное дело Дети Больницы Россия Следственный комитет России

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