Замначальника ЛУ на транспорте МВД задержали в Махачкале
В Махачкале задержали заместителя начальника линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах региона.
По информации источника, Мурзаева заподозрили в получении взятки в 13 миллионов рублей. Следователи завели уголовное дело.
Другой источник «РИА Новости» в правоохранительных органах республики также подтвердил информацию о задержании Мурзаева.
Telegram-канал Mash уточнил, что в ходе обысков в рабочем кабинете 48-летнего Мурзаева также нашли 4,4 грамма гашиша.
Оперативники предполагают, что деньги Мурзаеву передали сотрудники ООО «Порт-Петровск» и АО «Махачкалинский морской торговый порт». За это фигурант обеспечивал покровительство в течение последних двух лет.
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