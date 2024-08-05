05 августа 2024, 06:32

Замначальника кубанского главка МЧС отправили в СИЗО

РИА «Новости»
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Заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко этапировали в Москву и заключили под стражу. Меру пресечения избрал Басманный суд, сообщил ТАСС.

«Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Расследованием уголовного дела занялся центральный аппарат Следкома. Что именно вменили кубанскому чиновнику, собеседник агентства не уточнил.

Генпрокуратура потребовала через Краснодарский краевой суд обратить имущество Симоненко и его родственников в доход государства. В правоохранительных органах заявили, что у них нашли более 50 объектов недвижимости, свыше 20 машин, 250 миллионов рублей на банковских счетах. Надзорное ведомство потребовало также уволить подозреваемого из МЧС.

Уголовное дело Коррупция МЧС РФ Аресты Краснодарский край
04 августа 2024, 14:49
Дело о нападении на боксера Двали переквалифицируют на покушение на убийство
РИА «Новости»
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Подозреваемых в избиении боксера Дмитрия Двали будут судить по статье о покушении на убийство, а не о хулиганстве. Переквалифицировать уголовное дело поручил председатель Следкома Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи в Крыму ранее возбудили уголовное дело о хулиганстве. Центральный аппарат СКР взял расследование на контроль.

С учетом обстоятельств дела и большим резонансом Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву переквалифицировать действия нападавших в покушение на убийство.

Чемпион России и Европы по боксу Двали остался без глаза после драки в Феодосии. Он заступился за подростка, которого избивала толпа мужчин. Участников нападения задержали. Спортсмен заявил о прекращении карьеры из-за тяжелых травм.

Драки Убийства Крым Следственный комитет России
04 августа 2024, 11:11
Стало известно, сколько Савельев отдал за организацию убийства бизнес-партнера
РИА «Новости»
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Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, которое было инсценировано, в 10 раз больше, чем тот растратил. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

Ионов признал вину в растрате 1,6 миллиона рублей и частично возместил ущерб. Суд приговорил злоумышленника к двум годам и шести месяцам заключения.

В компании «Оптомониторинг», которая пострадала от махинаций, Савельев является учредителем. Он не смог простить своего бывшего бизнес-партнера и организовал покушение.

За планируемое убийство он отдал около 10 миллионов рублей, что почти в 10 раз больше растраченной суммы с учетом погашенного ущерба.

Сенатора Савельева задержали накануне его дня рождения. Суд отправил мужчину в СИЗО до 2 октября , но защита намерена обжаловать его арест. У обвиняемого есть несколько государственных наград, но, как предполагают юристы, это не смягчит приговор.

Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы. По делу проходят еще два фигуранта - Юрий Нефедов и его родственник по фамилии Дюков.

Ранее Савельева решили проверить на вменяемость. Это процедура поможет также выяснить мотивы его действий.

Убийства Суд Награды Приговоры СИЗО Мужчины Аресты
04 августа 2024, 08:33
По делу Тимура Иванова могут изменить или дополнить обвинения
РИА «Новости»
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Следователи по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучают собранные доказательства, в том числе документы и телефонные звонки. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на официальные судебные документы.

Следователи по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучают собранные доказательства, в том числе документы и телефонные звонки. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на официальные судебные документы.

Говоря о продлении срока следствия, специалисты указывали на необходимость изучить доказательства. После оценки СК может изменить или дополнить обвинения, которые ранее предъявили фигурантам «С учетом полученных сведений дополнительно допросить свидетелей и обвиняемых», - уточнили авторы материала.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали. Басманный суд продлил заключение под стражу до 23 сентября, несмотря на просьбы Иванова изменить меру пресечения.

Бывший чиновник отверг обвинения. Он заявил следователям, что не совершал ничего криминального, а его действия следовало оценивать в гражданско-правовой плоскости.

Ранее фигурантом дела о крупном мошенничестве стал Сергей Сухов , работавший под кураторством Иванова. Его поместили в изолятор. По делу также проходят сотрудники коммерческих предприятий, выполнявшие работы в рамках государственного контракта. Предварительный ущерб следователи оценили в 200 миллионов рублей.

Уголовное дело Россия
04 августа 2024, 01:51
Арестованного сенатора Савельева проверят на вменяемость
РИА «Новости»
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Сенатора Дмитрия Савельева решили проверить на вменяемость. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.

«Савельеву будет назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки вменяемости», - рассказал собеседник агентства.

Это процедура поможет также выяснить мотивы его действий.

Сенатора обвиняют в приготовлении к организации убийства бывшего бизнес-компаньона. По делу проходят еще два фигуранта - Юрий Нефедов и его родственник по фамилии Дюков.

О первом известно, что он является ветераном боевых действий в Афганистане, ранее судим не был, имеет проблемы со здоровьем.

Савельеву грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее физиогномист Наталья Ковалева рассказала, что Савельев пытался скрыть стресс и напряжение под маской невозмутимости в момент ареста, но его выдали мимика и положение тела. У сенатора дергался глаз, были поджаты губы, а тело напоминало натянутую струну.

Совет Федерации РФ Уголовное дело Суд Психология

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