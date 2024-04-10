Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали по делу о взятке
Правоохранители провели задержание замминистра ЖКХ Белгородской области Вероники Новиковой. Чиновницу заподозрили в получении взятки в крупном размере, сообщил Telegram-канал Shot.
«Постановление Басманного районного суда… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу… оставили без изменения», - указали в сообщении.
Адвокат Исломова заявил РИА «Новости» , что его подзащитный не признал вину в соучастии в теракте в «Крокус сити Холле».
Ранее семерых фигурантов дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» внесли в перечень лиц, причастных к терроризму.
Теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Его жертвами стали 143 человека. В рамках следствия сейчас проходят 11 человек. По данным Следственного комитета, совершившие теракт могли быть связаны с украинскими спецслужбами.
По данным журналистов, постановление о привлечении Гаджиева* обвиняемым по делу вынесли еще в июне 2023 года. Суд заочно арестовал бывшего политика.
Садикова убили 7 июня 2011 года рядом с многоэтажным домом, где он проживал. В тот день погибший приехал к дому вместе со своим 23-летним племянником Залимханом Мусаевым, который выполнял обязанности охранника и водителя. Кроме того, в автомобиле находился бывший шеф-редактор издания «Ислам.ру» Марат Сайфутдинов вместе с супругой.
На машину напали двое вооруженных людей и открыли огонь, Гаджиев и его племянник погибли. Следствие считает бывшего депутата организатором убийства.
В феврале 2024 года МВД объявило Гаджиева в розыск по уголовной статье.
* Признан иноагентом на территории России.
Мера пресечения для чиновницы продолжит действовать до 3 июня 2024 года.
О задержании белгородской чиновницы стало известно в среду, 10 апреля. Новикова работала в министерстве под руководством бывшего вице-губернатора региона Константина Полежаева, тоже проходящего по делу о крупной взятке.
По версии следствия , он получил от местного предпринимателя два автомобиля в обмен на контракты по строительству очистных сооружений. Свою вину чиновник полностью признал.
Белгородское издание «Фонарь» со ссылкой на источники сообщило, что сумма взяток, в которой обвинили Новикову превысила 16 миллионов рублей. По данным журналистов, часть средств чиновница получила в виде строительных материалов.
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова сообщила «360», что сейчас родителями младенца занимаются правоохранители. Ребенка передали врачам для осмотра.
«Мать попадала раньше в зону внимания органов профилактики. Состоит на учете», - рассказала детский омбудсмен.
Она добавила, что дальнейшей судьбой ребенка займутся органы опеки.
Подмосковные следователи также не оставили без внимание неадекватное поведение родителей и завели уголовное дело неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба областного главка.
В ведомстве подчеркнули, что ребенок на продолжительное время оказался без родительского присмотра. Криминалисты установят, что именно привело к потере сознания матери и отца плакавшего младенца.
Подмосковная прокуратура уточнила, что родителей без сознания рядом с коляской с новорожденной девочкой нашли в на улице Ленина в Истре в минувший вторник, 9 апреля. В ведомстве добавили, что начали проверку работы органов системы профилактики. Кроме того, прокуроры оценят выполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка.