10 апреля 2024, 17:36

Замминистра ЖКХ Белгородской области задержали по делу о взятке

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Правоохранители провели задержание замминистра ЖКХ Белгородской области Вероники Новиковой. Чиновницу заподозрили в получении взятки в крупном размере, сообщил Telegram-канал Shot.

ЖКХ Коррупция
10 апреля 2024, 18:45
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова
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Мосгорсуд признал законным решение об аресте фигуранта уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Диловара Исломова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановление Басманного районного суда… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу… оставили без изменения», - указали в сообщении.

Адвокат Исломова заявил РИА «Новости» , что его подзащитный не признал вину в соучастии в теракте в «Крокус сити Холле».

Ранее семерых фигурантов дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» внесли в перечень лиц, причастных к терроризму.

Теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Его жертвами стали 143 человека. В рамках следствия сейчас проходят 11 человек. По данным Следственного комитета, совершившие теракт могли быть связаны с украинскими спецслужбами.

Уголовное дело Суд Терроризм Москва Теракт в «Крокусе»
10 апреля 2024, 18:42
Бывшего российского депутата обвинили в убийстве ректора ИтиМО
РИА «Новости»
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Следователи заподозрили депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* в организации убийства ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений (ИтиМО) Максуда Садикова. Киллер застрелил преподавателя в июне 2011 года. Об этом со ссылкой на близкий к следствию источник сообщил «Коммерсант».

По данным журналистов, постановление о привлечении Гаджиева* обвиняемым по делу вынесли еще в июне 2023 года. Суд заочно арестовал бывшего политика.

Садикова убили 7 июня 2011 года рядом с многоэтажным домом, где он проживал. В тот день погибший приехал к дому вместе со своим 23-летним племянником Залимханом Мусаевым, который выполнял обязанности охранника и водителя. Кроме того, в автомобиле находился бывший шеф-редактор издания «Ислам.ру» Марат Сайфутдинов вместе с супругой.

На машину напали двое вооруженных людей и открыли огонь, Гаджиев и его племянник погибли. Следствие считает бывшего депутата организатором убийства.

В феврале 2024 года МВД объявило Гаджиева в розыск по уголовной статье.

* Признан иноагентом на территории России.

Уголовное дело Убийства Депутаты
10 апреля 2024, 18:22
Замминистра ЖКХ Белгородской области отправили под домашний арест
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Задержанную по делу о получении взятки в особо крупном размере заместителя министра ЖКХ Белгородской области Веронику Новикову отправили под домашний арест. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Свердловский районный суд города.

Мера пресечения для чиновницы продолжит действовать до 3 июня 2024 года.

О задержании белгородской чиновницы стало известно в среду, 10 апреля. Новикова работала в министерстве под руководством бывшего вице-губернатора региона Константина Полежаева, тоже проходящего по делу о крупной взятке.

По версии следствия , он получил от местного предпринимателя два автомобиля в обмен на контракты по строительству очистных сооружений. Свою вину чиновник полностью признал.

Белгородское издание «Фонарь» со ссылкой на источники сообщило, что сумма взяток, в которой обвинили Новикову превысила 16 миллионов рублей. По данным журналистов, часть средств чиновница получила в виде строительных материалов.

Суд ЖКХ Коррупция Чиновники Аресты
10 апреля 2024, 16:56
Родителей без сознания нашли около коляски с плачущим младенцем в Истре
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Грудного младенца в коляске нашли жители поселка Глебовский городского округа Истра. Родители плачущего ребенка находились рядом в бессознательном состоянии. Отец растянулся на земле, а мать устроилась на скамейке. Видео с места разлетелось по социальным сетям и Telegram-каналам.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова сообщила «360», что сейчас родителями младенца занимаются правоохранители. Ребенка передали врачам для осмотра.

«Мать попадала раньше в зону внимания органов профилактики. Состоит на учете», - рассказала детский омбудсмен.

Она добавила, что дальнейшей судьбой ребенка займутся органы опеки.

Подмосковные следователи также не оставили без внимание неадекватное поведение родителей и завели уголовное дело неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба областного главка.

В ведомстве подчеркнули, что ребенок на продолжительное время оказался без родительского присмотра. Криминалисты установят, что именно привело к потере сознания матери и отца плакавшего младенца.

Подмосковная прокуратура уточнила, что родителей без сознания рядом с коляской с новорожденной девочкой нашли в на улице Ленина в Истре в минувший вторник, 9 апреля. В ведомстве добавили, что начали проверку работы органов системы профилактики. Кроме того, прокуроры оценят выполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка.

Уголовное дело Дети Истра СК РФ

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