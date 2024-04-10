Замминистра ЖКХ Белгородской области отправили под домашний арест
Задержанную по делу о получении взятки в особо крупном размере заместителя министра ЖКХ Белгородской области Веронику Новикову отправили под домашний арест. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Свердловский районный суд города.
Мера пресечения для чиновницы продолжит действовать до 3 июня 2024 года.
О задержании белгородской чиновницы стало известно в среду, 10 апреля. Новикова работала в министерстве под руководством бывшего вице-губернатора региона Константина Полежаева, тоже проходящего по делу о крупной взятке.
По версии следствия , он получил от местного предпринимателя два автомобиля в обмен на контракты по строительству очистных сооружений. Свою вину чиновник полностью признал.
Белгородское издание «Фонарь» со ссылкой на источники сообщило, что сумма взяток, в которой обвинили Новикову превысила 16 миллионов рублей. По данным журналистов, часть средств чиновница получила в виде строительных материалов.