Замминистра ЖКХ Белгородской области отправили под домашний арест

Читайте нас в:

Мера пресечения для чиновницы продолжит действовать до 3 июня 2024 года.

О задержании белгородской чиновницы стало известно в среду, 10 апреля. Новикова работала в министерстве под руководством бывшего вице-губернатора региона Константина Полежаева, тоже проходящего по делу о крупной взятке.

По версии следствия , он получил от местного предпринимателя два автомобиля в обмен на контракты по строительству очистных сооружений. Свою вину чиновник полностью признал.

Белгородское издание «Фонарь» со ссылкой на источники сообщило, что сумма взяток, в которой обвинили Новикову превысила 16 миллионов рублей. По данным журналистов, часть средств чиновница получила в виде строительных материалов.