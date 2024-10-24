Замминистра энергетики задержали по делу о хищениях при ликвидации шахт

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Источник уточнил, что в настоящее время с фигурантом ведут следственные действия. Мочальникова задержали по тому же делу, что и бывшего заместителя главы ведомства Анатолия Яновского.

В ближайшее время следователи предъявят чиновникам официальные обвинения и обратятся с ходатайством об избрании меры пресечения в суд.

Уголовное дело расследуют по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Хищение в особо крупном размере».

Ранее стало известно, что уголовное дело завели летом этого года. Фигурантов заподозрили в причастности к мошенничеству во время ликвидации угольных шахт.