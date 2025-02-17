Замминистра цифрового развития Ростовской области задержали за превышение полномочий
Силовики задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития», - заявили в Федеральной службе безопасности.
Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
Утром 17 февраля стало известно о задержании замгубернатора , министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Против него также возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Ущерб от действий министра составил почти 156 миллионов рублей.