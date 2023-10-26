«Замкнутый круг». Очередной массовый расстрел в США подтолкнул американцев к покупке оружия

Кто устроил стрельбу Американская полиция успела задержать одного из преступников. Им оказался инструктор по оружию в запасе армии США, который недавно закончил принудительное лечение в психиатрической больнице. Во время самой стрельбы он якобы слышал голоса в голове.

Второй подозреваемый скрылся с места убийства. Силовики начали поиски белого автомобиля Subaru с черным бампером, на котором тот передвигается. Известно, что мужчина вооружен винтовкой.

Общее число жертв стрельбы возросло до 22 человек, ранения получили около 60 человек.

Две причины массовых расстрелов Политолог Дробницкий объяснил, что подобные ситуации в США происходят с печальной частотой. Несмотря на то что каждый раз такие случаи являются большими трагедиями, число жертв массовых расстрелов крайне мало в сравнении с общим количеством смертей от огнестрельного оружия на территории Соединенных Штатов.

«Понятно, что массовые расстрелы - это всегда большой новостной повод, который стимулирует рост разговоров об обороте гражданского оружия. Демократическая партия хочет максимально ограничить его, но республиканцы выступают против. Поэтому эту ситуацию можно считать достаточно политической», - указал Дробницкий.

Он обратил внимание, что большинство преступлений такого рода происходят в городах, лидирующие политические позиции в которых занимают демократы.

Американист также акцентировал внимание на психическом здоровье одного из стрелков, который якобы слышал голоса.

«Это важный момент. Огромное количество насилия в США связано именно с психическими заболеваниями. Этим вопросом никто всерьез так и не занялся. Но состояние психологического здоровья в американском обществе явно не находится на высоте. Это нехороший симптом для всей страны», - подчеркнул политолог.

Симбиоз двух факторов Дробницкий пояснил, что когда разрешенное в США применение оружия сталкивается с неуравновешенной психикой, то появляются массовые расстрелы.

«Многие занимают позицию того, что когда растет преступность, то „я лучше буду с пушкой, чем без нее“. Получается замкнутый круг», - заключил политолог.

Ранее СМИ сообщили, что обвиняемый в утечках из Пентагона служащий ВВС США Джек Тейшейра увлекался массовыми расстрелами. При этом в детстве он был тихим и закрытым.