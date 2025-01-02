Замглавы Военно-медицинской академии обвинили в крупной взятке

Вешкина обвинили в рамках расследования уголовного дела, связанного с получением взяток от представителей ООО «СЛ Фарма». Его арестовали год назад, в январе 2024 года.

По версии следствия, замглавы Военно-медицинской академии причастен к хищению десятков миллионов рублей, которые выделяли в пандемию на закупку аппаратов ИВЛ и прочего медицинского оборудования.

Ранее в Подмосковье по делу о взяточничестве задержали главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова. По предварительным данным, несколько лет он получал деньги от сотрудников клиники , обещая им покровительство.