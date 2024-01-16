16 января 2024, 14:35

Замглавы «Водоканала» Петербурга задержали по подозрению в многомиллионных махинациях

РИА «Новости»
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Сотрудники управления СК России по Санкт-Петербургу задержали заместителя директора городского «Водоканала» Вадима Чернышова по подозрению в махинациях на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщило издание 47news.

По его данным, правоохранители провели обыски на рабочем месте и дома у Чернышова. Подозреваемому вменяют статью о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

Предполагается, что замглавы «Водоканала» специально завышал стоимость контрактов при проведении конкурсов, в которых побеждала подконтрольная организация, указала «Газета.ru». Например, в контракте на полмиллиарда рублей сумму завысили более чем на 100 миллионов.

По версии следствия, Чернышов оказывал покровительство коммерческой организации, поэтому она получала конкурсную документацию до публикации на сайте госзакупок. Более того, сотрудники этой фирмы, вероятно, участвовали в разработке документации, что позволяло затачивать условия под конкретную компанию.

Пресс-служба «Водоканала» отказалась комментировать следственные действия. Представители предприятия заверили, что оно сотрудничает со следствием и содействует правоохранительным органам.

В декабре 2023 года в Петербурге задержали бывшего гендиректора «Метростроя Северной столицы» , заместителя председателя городского комитета по транспорту Владимира Шмидта. Чиновника заподозрили в «специфическом расходовании средств» в связи со строительством станции «Путиловская».

Санкт-Петербург Преступления Следственный комитет России
16 января 2024, 13:33
Учителя в Москве задержали по подозрению в совращении учениц
РИА «Новости»
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Учителя московской школы заподозрили в совращение нескольких несовершеннолетних учениц из школы, в которой он преподавал. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как стало известно авторам статьи, правоохранители возбудили уголовное дело на 27-летнего учителя истории. Впервые обращение поступило от мамы 13-летней девочки. Женщина случайно увидела личный чат дочери с учителем, где тот просил прислать ему интимные фото.

Позже оказалось, что учитель переписывался в таком ключе с еще несколькими ученицами. В понедельник, 15 января, заявления в полицию поступили от родителей 14-летней и 17-летней девочек. Они отметили, что с сентября прошлого года педагог соблазнял учениц и совершал в отношении них «действия сексуального характера».

Оперативники предполагают, что пострадавших девушек могло быть на самом деле значительно больше.

Ранее оперативника УгРО в Екатеринбурге взяли под стражу по подозрению в совращении школьницы.

Уголовное дело Школы Учителя Полиция Москва
16 января 2024, 12:27
Давшая сыну наркотик жительница Кубани получила срок
РИА «Новости»
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Суд приговорил к 12 годам колонии общего режима жительницу Краснодарского края, которая дала наркотический препарат 11-летнему сыну и дочери своей подруги. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«Суд признал ее виновной и назначил ей 12 лет колонии общего режима», - отметили в пресс-службе.

Суд установил, что 33-летняя фигурантка давала своему сыну средство, в состав которого входил мефедрон, под видом лекарства от зубной боли. Таким образом она пыталась склонить несовершеннолетнего к употреблению наркотиков.

Кроме того, подсудимая давала наркотические препараты несовершеннолетней дочери подруги. В отношении женщины завели дело по статье «Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков».

Приговор суда в законную силу пока не вступил. Ребенок осужденной в настоящее время находится у родственников под временной опекой.

В декабре правоохранители задержали 20-летнюю студентку в подозрении в перевозке 673 килограммов кокаина из Латинской Америки.

Наркотики Суд Дети
16 января 2024, 11:59
Трепова рассказала о работе на украинских кураторов до теракта
РИА «Новости»
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Обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе Дарья Трепова* в суде дала показания, что выполняла указания объявленного в федеральный розыск журналиста Романа Попкова. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Девушка рассказала, что за выполненное задание получила финансовое вознаграждение.

«Я писала Роману и говорила о желании прибыть на Украину, чтобы оказывать гуманитарную помощь. Он мне отвечал, что готов помочь, если еще есть желание», - отметила она.

Трепова* добавила, что неоднократно выполняла просьбы Попкова, делала фотографии и забирала посылки из почтовой службы. При этом обвиняемая подчеркнула, что ничего не знала об истинных целях мероприятия.

Осенью 2023 года Трепова* принесла начиненную взрывчаткой статуэтку в кафе на Университетской набережной и вручила ее военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину). В результате взрыва журналист погиб он полученных травм.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Суд Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
16 января 2024, 11:27
Новая экспертиза нашла в спектакле режиссера Беркович дискриминацию русских мужчин
РИА «Новости»
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По уголовному делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол» провели новую проверку. Экспертная служба ФСБ нашла в постановке режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук признаки романтизации образа терроризма и дискриминации русских мужчин, сообщил «Коммерсант».

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России объявил деструктологическую экспертизу ненаучной и запретил приобщать к делу. После этого назначили новую проверку. Ее провела старший эксперт-криминалист экспертного подразделения УФСБ России по Свердловской области, филолог по образованию Светлана Мочалова.

Она пришла к выводу, что с лингвистической точки зрения цель постановки - оправдать терроризм. По мнению автора новой экспертизы, Евгения Беркович и Светлана Петрийчук создали романтический образ боевика, через монолог Марьюшки сделали его привлекательным для женщин. Русских мужчин, заявила Светлана Мочалова, в спектакле охарактеризовали «однозначно негативно».

Адвокаты Сергей Бадамшин и Ксения Карпинская не согласились с результатами экспертизы. Последняя обвинила Светлану Мочалову в разжигании межрелигиозной розни из-за трактовки исламского брака как союза боевика и потенциальной террористки.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» о трагической судьбе русских женщин, завербованных в соцсетях и попавших под суд, поставили в 2020 году. Он получил две премии «Золотая маска». Евгению Беркович и Светлану Петрийчук обвинили в оправдании терроризма и арестовали. За них вступились Юлия Пересильд, Константин Райкин, Данила Козловский и другие деятели культуры.

Уголовное дело Терроризм ФСБ Минкультуры РФ

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