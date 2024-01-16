Замглавы «Водоканала» Петербурга задержали по подозрению в многомиллионных махинациях

По его данным, правоохранители провели обыски на рабочем месте и дома у Чернышова. Подозреваемому вменяют статью о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

Предполагается, что замглавы «Водоканала» специально завышал стоимость контрактов при проведении конкурсов, в которых побеждала подконтрольная организация, указала «Газета.ru». Например, в контракте на полмиллиарда рублей сумму завысили более чем на 100 миллионов.

По версии следствия, Чернышов оказывал покровительство коммерческой организации, поэтому она получала конкурсную документацию до публикации на сайте госзакупок. Более того, сотрудники этой фирмы, вероятно, участвовали в разработке документации, что позволяло затачивать условия под конкретную компанию.

Пресс-служба «Водоканала» отказалась комментировать следственные действия. Представители предприятия заверили, что оно сотрудничает со следствием и содействует правоохранительным органам.

В декабре 2023 года в Петербурге задержали бывшего гендиректора «Метростроя Северной столицы» , заместителя председателя городского комитета по транспорту Владимира Шмидта. Чиновника заподозрили в «специфическом расходовании средств» в связи со строительством станции «Путиловская».