23 декабря 2023, 18:27

Замглавы «Росзаповедцентра» в Сочи задержали по делу о взятке

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Заместителя директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» задержали в Сочи. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, подозреваемый за взятку в размере 23 миллионов рублей обещал помочь с заключением рекреационного соглашения на земельный участок в Красной Поляне. В региональном главке СК уточнили, что 20 декабря в одном из кафе Сочи ему передали миллион рублей.

Вскоре силовики задержали чиновника. На основе материалов, полученных от ФСБ и МВД по Краснодарскому краю, возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают причастность задержанного к другим преступлениям.

В Москве возбудили уголовное дело о взятках в отношении двух сотрудников столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД России. В Московской области задержали 11 человек по делу о коррупции , некоторые из них работали консультантами при региональных министерствах.

Сочи Следственный комитет России
23 декабря 2023, 18:57
Ранее осужденного за убийство участника СВО отправили под стражу в Петербурге
РИА «Новости»
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Суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу участнику спецоперации в составе частной военной компании. Об этом сообщила пресс-служба городского главка СК России.

«Следователи СК совместно с сотрудниками МВД задержали 67-летнего Александра Тютина. Суд удовлетворил меру пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в пресс-службе.

Фигурант проходит по статье «Организация приготовления к убийству по найму». По версии следствия, в декабре 2023 года он искал исполнителя для убийства мужчины, который проживает в Турции, за денежное вознаграждение.

Однако Тютину не удалось довести замысел до конца, поскольку «киллер» сообщил о подготовке преступления в правоохранительные органы.

В январе 2021 года подсудимого приговорили к 23-летнему сроку за организацию убийства бывшего партнера по бизнесу, его жены и двух детей. Также в 2018 году он готовил убийство сестры бывшей супруги, но не успел довести его до конца. С июля 2022 года по январь 2023-го Тютин принимал участие в СВО в составе ЧВК.

Санкт-Петербург Убийства Суд Следственный комитет России
23 декабря 2023, 16:04
Российская студентка оказалась крупным наркокурьером
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Перевозившим 673 килограмма латиноамериканского кокаина наркокурьером оказалась 20-летняя студентка. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По сведениям источника, задержанная проживала в Воронеже и училась в медицинском колледже, у нее есть муж и ребенок. Родственники сообщили журналистам, что девушка подрабатывала администратором в ресторане во время академического отпуска.

В начале декабря студентка рассказала семье, что подруга предложила ей заработать денег на перевозке документов в Москву. Спустя несколько дней она перестала выходить на связь, а родные узнали о ее задержании.

В среду, 20 декабря, оперативники ФСБ изъяли в Москве 673 килограмма наркотиков, который предназначался для отправки в Евросоюз. По предварительным данным, наркотик поступил из Латинской Америки. На черном рынке общая стоимость вещества могла достигнуть 6,5 миллиарда рублей.

Ведомство сообщало, что подозреваемых взяли под стражу, им грозит до пожизненного лишения свободы.

Наркотики ФСБ
23 декабря 2023, 03:42
Роскосмос подтвердил факт задержания замгендиректора по гособоронзаказу
РИА «Новости»
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Задержание заместителя гендиректора госкорпорации по гособоронзаказу Олега Фролова подтвердила пресс-служба Роскосмоса. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в введении Следственного комитета РФ», - заявил представитель компании.

Как ранее объявили в Следственном комитете России, Фролову и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили при закупке оборудования не менее 435 миллионов рублей. Суд назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд назначил всем трем Фролову и его подельникам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщили, что главный бухгалтер АО «Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева» Евгений Постригань покончил с собой. Его тело нашли в Железногорске Красноярского края в минувшее воскресенье, 17 декабря. До своего дня рождения он не дожил четыре дня. По словам его коллег, причиной суицида могли быть финансовые проблемы предприятия.

Преступления Роскосмос Мошенничество Следственный комитет России
23 декабря 2023, 00:52
Пермского подростка обвинили в сожжении своей знакомой
РИА «Новости»
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Следователи завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве 16-летней школьницы в поселке Октябрьский в Пермском крае. Об этом сообщила газета «КП-Пермь».

В убийстве школьницы подозревают ее знакомого. По версии следствия, подросток привел девочку на пустырь у железной дороги и избил камнями. После этого он облил ее бензином и поджег. Следователи уверены - подросток понимал, что его жертва еще была жива. Поэтому дело по статье «Убийство» переквалифицировали в «Убийство с особой жестокостью». В момент преступления обвиняемый не был пьян или под воздействием наркотиков.

Предполагаемого убийцу арестовали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью». Адвокаты хотят добиться переквалификации статьи на менее тяжкую, так как обвиняемый утверждает, что в момент сожжения его жертва была уже мертва.

Летом в Пермском крае произошло похожее преступление. Двое подростков облили горючей жидкостью и подожгли 15-летнюю школьницу , которая пришла к ним в гости. Девушку госпитализировали с тяжелыми ожогами, но спасти ее врачам не удалось.

Пермский край Уголовное дело Убийства Преступления Бензин

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