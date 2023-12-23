Замглавы «Росзаповедцентра» в Сочи задержали по делу о взятке

По данным следствия, подозреваемый за взятку в размере 23 миллионов рублей обещал помочь с заключением рекреационного соглашения на земельный участок в Красной Поляне. В региональном главке СК уточнили, что 20 декабря в одном из кафе Сочи ему передали миллион рублей.

Вскоре силовики задержали чиновника. На основе материалов, полученных от ФСБ и МВД по Краснодарскому краю, возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают причастность задержанного к другим преступлениям.

В Москве возбудили уголовное дело о взятках в отношении двух сотрудников столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД России. В Московской области задержали 11 человек по делу о коррупции , некоторые из них работали консультантами при региональных министерствах.