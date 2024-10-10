Замглавы отдела МВД Челябинской области арестовали на два месяца

Лефортовский суд Москвы арестовал замглавы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха. Об этом сообщил ТАСС.

В чем именно его обвиняют, пока не сообщается. Известно лишь, что перед этим Попелюха опросили сотрудники ФСБ.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали заместителя председателя городского комитета по инвестициям Максима Шарипова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Шарипов через посредника запросил у частных компаний 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды. Сам он не признал вину и заявил, что его подставили, хотя мужчину задержали с поличным.

В Москве также арестовали адвокатов Павла Шевцова и Игоря Ушкалова - тоже по делу о взятках.