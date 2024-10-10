10 октября 2024, 16:44

Замглавы отдела МВД Челябинской области арестовали на два месяца

РИА «Новости»
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Челябинский суд арестовал заместителя начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУМВД Челябинской области на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба главка СК по региону.

«По ходатайству следователя регионального СКР суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2024 года», - заявили в пресс-службе.

Ранее стало известному, что высокопоставленному полицейскому предъявили обвинение в посредничестве во взятке в размере 3,5 миллиона рублей. Следствие считает, что он способствовал передаче денежных средств взамен на содействие в решении гражданско-правового спора. Против фигуранта завели дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».

Днем ранее правоохранительные органы провели обыски в офисах налоговой инспекции в Салехарде и Новом Уренгое. Предположительно, мероприятие связано с расследованием уголовного дела о коррупции, однако официальных комментариев от органов пока не поступало.

Суд Коррупция Следственный комитет России
10 октября 2024, 16:14
Замглавы Агентства по страхованию вкладов арестовали
РИА «Новости»
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Лефортовский суд Москвы арестовал замглавы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха. Об этом сообщил ТАСС.

В чем именно его обвиняют, пока не сообщается. Известно лишь, что перед этим Попелюха опросили сотрудники ФСБ.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали заместителя председателя городского комитета по инвестициям Максима Шарипова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Шарипов через посредника запросил у частных компаний 23,5 миллиона рублей за содействие в заключении договоров аренды. Сам он не признал вину и заявил, что его подставили, хотя мужчину задержали с поличным.

В Москве также арестовали адвокатов Павла Шевцова и Игоря Ушкалова - тоже по делу о взятках.

Суд Аресты
10 октября 2024, 16:05
Нарушение домашнего ареста Чекалиными опровергли
РИА «Новости»
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Обвиняемые в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины не нарушали домашнего ареста. Все сообщения о срабатывании электронных браслетов у фигурантов дела не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка ФСИН сообщило РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что электронные устройства, контролирующие передвижения Чекалиных, работали исправно.

«Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемых не выявлено», - заявили в пресс-службе.

О срабатывании электронных браслетов у Валерии и Артема Чекалиных сообщил Telegram-канал Mash. В публикации заявили, что в дома к подсудимым прибыли судебные приставы, которые заменили браслет отбывающей домашний арест в арендованном доме в Истре блогерше.

С браслетом ее бывшего супруга, который находится в другом коттедже, якобы возникли проблемы с сигналом. Под домашним арестом Чекалины находятся с 4 октября.

Ранее стало известно, что общая сумма выведенных блогерами денег из России достигла одного миллиона долларов. По версии следователей, обналичку Чекалины проходили через Объединенные Арабские Эмираты. При этом отправку валюты за границу обвиняемые проводили по подложным документам.

ФСИН Блогеры Россия Аресты Деньги
10 октября 2024, 15:42
Блиновской вернули арестованные банковские счета и имущество
РИА «Новости»
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Обвиняемая в неуплате налогов и легализации незаконных средств блогер Елена Блиновская получила доступ к своим арестованным счетам и другому имуществу. Как сообщили «Известия», такое решение принял Савеловский суд Москвы, который рассматривает дело «королевы марафонов».

Ходатайство о снятии ареста подали представляющие интересы Блиновской адвокаты. Они аргументировали, что обвиняемая перечислит средства в счет возмещения ущерба по уголовному делу.

«Суд постановил удовлетворить ходатайства защиты об освобождении денег от ареста с перечислением в счет погашения задолженности», -заявил судья в оглашении решения.

Также он снял арест с имущества Блиновской на общую сумму более 186 миллионов рублей.

Ранее «королева марафонов» заявила, что готова согласиться только с обвинением в неуплате налогов , но всю ответственность за преступление она возложила на сотрудников своих компаний, которые занимались бухгалтерией.

Подсудимая объяснила, что носила четвертого ребенка и не занималась денежными вопросами. Все обвинения в легализации преступных доходов она отвергла, объяснив, что компании не вели коммерческую деятельность. Адвокаты настаивали на том, что оба обвинения дублируют друг друга, при этом срок давности по неуплате налогов истек еще в июле.

Обвиняемая в неуплате налогов и легализации незаконных средств блогер Елена Блиновская получила доступ к своим арестованным счетам и другому имуществу. Как сообщили «Известия» , такое решение принял Савеловский суд Москвы, который рассматривает дело «королевы марафонов».

Уголовное дело Суд Адвокаты Преступления Налоги Блогеры Аресты Деньги Елена Блиновская
10 октября 2024, 09:36
Экс-председатель правления банка «Интеркоммерц» стал фигурантом дела Тимура Иванова
РИА «Новости»
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Фигурантом дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате стал бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский. Об этом сообщил ТАСС.

Центробанк отозвал лицензию у этого банка в феврале 2016 года, а в мае его объявили банкротом. Причиной стали нарушение нормативных актов и падение капитала ниже уставного минимума. На следующий год Бугаевского объявили в розыск за мошенничество и заочно арестовали в России.

Банкира задерживали в Чехии по ордеру, который выставили российские правоохранительные органы, но в 2019 году страна все же отказалась его выдать.

Обвинение в растрате Иванову предъявили 7 октября. Как считает следствие, бывший замминистра похитил у банка больше трех миллиардов рублей.

Задержали чиновника весной по делу о получении особо крупной взятки. Он находится под арестом.

Уголовное дело Банки Суд

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