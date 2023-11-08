Замглавы МВД Дагестана арестовали по делу о взятке на 1,3 млн рублей
Заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова отправили в СИЗО по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей и превышении полномочий. Постановление об аресте вынес Басманный суд Москвы, сообщил ТАСС.
О заключении Исмаилова под стражу ходатайствовало следствие. В следственном изоляторе заместитель главы дагестанского главка МВД пробудет до 2 января 2024 года включительно.
Информация о задержании Исмаилова появилась накануне, 7 ноября. По данным ряда СМИ, на работе и дома у высокопоставленного силовика провели обыски.
Издание «Молодежь Дагестана» со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняло, что правоохранители в тот день пришли к еще сотрудникам дагестанского МВД, занимающих высокие должности.
Официальных комментариев по делу Исмаилова в Следственном комитете пока не предоставляли.