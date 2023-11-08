08 ноября 2023, 15:36

Замглавы МВД Дагестана арестовали по делу о взятке на 1,3 млн рублей

РИА «Новости»
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Заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова отправили в СИЗО по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей и превышении полномочий. Постановление об аресте вынес Басманный суд Москвы, сообщил ТАСС.

О заключении Исмаилова под стражу ходатайствовало следствие. В следственном изоляторе заместитель главы дагестанского главка МВД пробудет до 2 января 2024 года включительно.

Информация о задержании Исмаилова появилась накануне, 7 ноября. По данным ряда СМИ, на работе и дома у высокопоставленного силовика провели обыски.

Издание «Молодежь Дагестана» со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняло, что правоохранители в тот день пришли к еще сотрудникам дагестанского МВД, занимающих высокие должности.

Официальных комментариев по делу Исмаилова в Следственном комитете пока не предоставляли.

Уголовное дело Дагестан Суд Коррупция
08 ноября 2023, 15:59
Напавший на прохожих с мачете житель Люберец подпал под уголовное дело
Пресс-служба Следственного комитета
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Уголовное дело о покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений завели следователи после нападения на женщину и ребенка вооруженного мачете мужчины в городском округе Люберцы. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, задержанный пока проходит в качестве подозреваемого.

В ведомстве напомнили, что фигурант напал на женщину и 14-летнего подростка днем в среду 8 ноября, около здания судебных приставов. Оба пострадавших получили резаные раны.

Свидетелями происшествия стал судебный пристав и сотрудник управления исполнения наказаний. Они обезвредили и задержали нападавшего.

Получивших ранения женщину и ребенка забрали прибывшие на место врачи скорой помощи. Подозреваемый также находится в больнице. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают криминалисты, которые назначат необходимые экспертизы.

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном главке.

Он поручил главе подмосковного управления Александру Старикову представить полный доклад о происшествии и принятых мерах.

Очевидцы происшествия в беседе с «360» заявили, что после нападения на женщину с ребенком вооруженный мужчина пытался сбежать, но попал под машину, а после в него выстрелил судебный пристав. Это сообщение подтвердилось видеокадрами задержания.

Люберцы СК РФ
08 ноября 2023, 15:21
«Там сотни детей выходили из школы». Очевидец — о задержании мужчины с мачете в Люберцах
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Благодаря качественной и оперативной работе сотрудников Росгвардии в Люберцах в ситуации с нападением мужчины с мачете удалось избежать большой трагедии. Об этом «360» сообщил очевидец.

«Товарищ устроил потасовку в миграционном МФЦ, потом начал бежать в сторону школы № 4, где была куча детей. Слава богу, что ребята из Росгвардии вышли из службы приставов, успели его задержать. После школы там выходили сотни детей, все обошлось. Человека обезвредили», - сказал он.

Днем в среду в Люберцах мужчина напал на женщину с ребенком , вооружившись мачете. Женщине он успел нанести незначительные травмы, ребенок не пострадал.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, которым пришлось применить табельное оружие и ранить фигуранта, момент попал на видео.

Другой очевидец сообщил, что после задержания мужчина говорил о неких зомби и звал маму.

Люберцы Росгвардия
08 ноября 2023, 15:01
Мужчина жестоко избил знакомого в Москве
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Мужчина жестоко избил знакомого на Череповецкой улице в столице. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

По данным ведомства, 42-летний подозреваемый вступил в конфликт с 36-летним знакомым. После ссоры он пригласил оппонента встретиться возле магазина, где нанес ему множество ударов битой по телу и голове. Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии.

Прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств произошедшего и возбуждение уголовного дела.

Ранее вокалиста группы «БумеR» в Москве в четыре руки избили соседки. На Игоря Кулинича напала 45-летняя «гроза подъезда» и ее свекровь, когда он решил ответить на их оскорбления.

Также стало известно о том, что женщина в состоянии алкогольного опьянения избила 14-летнюю девочку в Москве. Пострадавшую доставили в больницу.

Москва 2023
08 ноября 2023, 14:51
Криминалисты выехали к месту нападения на женщину с подростком в Люберцах
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В Люберцах мужчина напал на женщину с подростком, а потом оказал сопротивление правоохранителям. Криминалисты выехали на место происшествия. Главное следственное управление СК России по Московской области в своем Telegram-канале подтвердило информацию о случившемся.

Данные о ЧП передали в следственный отдел по Люберцам. По информации ведомства, мужчина напал на женщину и 14-летнего подростка. Когда правоохранители попытались его задержать, подозреваемый оказал сопротивление.

«На место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области», - сообщила пресс-служба.

Кадры с места происшествия показала прокуратура Московской области. Тротуар оградили, оружие у нападавшего отобрали. В надзорном ведомстве сообщили, что он ранил нескольких человек. Личность мужчины установили.

Во время задержания его сбил автомобиль, а правоохранителям пришлось открыть огонь.

Кадры операции попали в интернет. Очевидцы рассказали «360», что мужчина напал на случайных прохожих , женщина с подростком возвращались из лицея.

Уголовное дело Люберцы Следственный комитет России

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