24 мая 2024, 20:56

Замглавы Краснодарского края поймали на взятке

Pixabay
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Силовики задержали заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова при получении взятки. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости».

ТАСС со ссылкой на свои источники уточнил, что речь идет о передаче взятки в размере 1,3 миллиона рублей. Официального подтверждения о задержании чиновника нет.

На сайте краевой администрации говорится, что Власов ранее занимал должность руководителя главного управления строительства, а потом возглавил профильный департамент.

В Telegram-канале пресс-службы администрации Краснодарского края последнее сообщение о Сергее Власове опубликовано в пятницу, 24 мая, в 16:21. Там говорится, что заместитель губернатора посетил церемонию последнего звонка в школе № 2 имени Лопатина в Гулькевичском районе.

В минувший четверг, 23 мая, Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева по делу о взятке. По версии следствия, вместе с подельниками он получил деньги от посредника, действовавшего в интересах оптового поставщика молочных продуктов ООО «РЗН ФУД».

Коррупция Краснодарский край
24 мая 2024, 19:25
Начальника отдела полиции московского района Кунцево осудили за взятки
РИА «Новости»
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Приговор в девять лет колонии получила начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по московскому району Кунцево Татьяна Фролова. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы, обвиняемую признали виновной в получении взяток.

В материалах дела указали, что сотрудница на протяжении долгого времени получала деньги от иностранцев и лиц без гражданства за упрощение процедуры постановки на миграционный учет.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием срока в колонии общего режима. Также осужденной на пять лет запретили занимать должности на государственной службе.

Полиция Санкт-Петербурга задержала преступную группу, которая занималась постановкой иностранцев на миграционный учет по поддельным документам.

Клиентами организации стали около 1,5 тысячи человек. Действовали злоумышленники под вывеской частного агентства занятости.

Суд Мигранты Приговоры Полиция Москва
24 мая 2024, 16:59
Суд оставил генерала Петрова в СИЗО
РИА «Новости»
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Обвиняемый по делу о мошенничестве бывший командующий 58‑й армией Иван Попов останется в следственном изоляторе на время следствия. Решение принял Второй Западный окружной военный суд при рассмотрении ходатайства СК об изменении меры пресечения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

В ходе вынесения вердикта судья объявил, что не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда, который арестовал высокопоставленного офицера.

Заседание по требованию прокуратуры провели в закрытом режиме, так как в ходе слушаний озвучивали сведения, содержащие государственную тайну.

По версии следствия , Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлических изделий, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонных сооружений на линии соприкосновения.

Власти региона планировали передать изделия в качестве гуманитарной помощи. По оценке криминалистов, общая стоимость украденного составила более 130 миллионов рублей.

Представляющий интересы генерала Ивана Попова адвокат Сергей Буйновский заявил, что его подзащитный отказался от признания вины.

Суд Военные Мошенничество СИЗО Армия
24 мая 2024, 15:09
Суд арестовал четырех участников драки со стрельбой на юге Москвы
РИА «Новости»
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Московский суд отправил под стражу четырех участников драки со стрельбой и поножовщиной на Медынской улице в районе Бирюлево Западное. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Конфликт между двумя группами мужчины возник в минувший вторник, 21 мая. В ходе разборки участники несколько раз выстрелили из травматического пистолета, а также использовали нож. С места потасовки госпитализировали двух раненых.

По предварительным данным, конфликт возник, когда одному из мужчин не понравилось поведение оппонента по отношению к женщине. Он сделал противнику замечание, что привело к драке.

Следователи завели уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Драки Уголовное дело Суд Стрельба Москва
24 мая 2024, 14:36
Водитель самарской маршрутки избил пенсионера и подпал под уголовное дело
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Уголовное дело о хулиганстве завели самарские следователи по следам разошедшегося по социальным сетями видео, на котором водитель маршрутного такси ударил пенсионера — пожилой мужчина попросил передать ему оплаченный билет. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По данным издания 63.ru , конфликт между водителем и пассажиром произошел на остановке маршрутного такси № 127, следовавшего по маршруту Самара - Новокуйбышевск. Пенсионер при посадке передал водителю деньги и попросил отдать ему билет. Но вместо этого столкнулся со вспышкой агрессии со стороны автомобилиста.

Водитель вывел пенсионера из салона, нанес удар, а после заставил записать извинения на камеру. В комментарии очевидцам пострадавший пояснил, что не понял, с чем связано такое поведение. По словам мужчины, когда водитель не отозвался на его просьбу о передаче билета, он только дотронулся до его руки, после чего управлявший маршруткой полез в драку.

В пресс-службе самарского главка СК заявили, что задержали водителя. Пока он проходит подозреваемым по делу о хулиганстве. Сотрудники ведомства при помощи представителей МВД установят все обстоятельства происшествия.

В марте этого года уголовное дело о незаконном лишении свободы завели против водителя автобуса в Саратове. Мужчина не выпускал из салона девушку-подростка с ограниченными возможностями, требуя от нее рассчитаться за проезд наличными, хотя она уже провела оплату транспортной картой.

Уголовное дело о хулиганстве завели самарские следователи по следам разошедшегося по социальным сетями видео, на котором водитель маршрутного такси ударил пенсионера - пожилой мужчина попросил передать ему оплаченный билет. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Уголовное дело Пенсионеры Автобусы Водители

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