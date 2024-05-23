Замглавы Генштаба ВС РФ Шамарина могут посадить на 15 лет

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В 235-м гарнизонном военном суде агентству заявили, что Шамарину предъявили обвинения по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

«Максимальное наказание за данное преступление может достигать 15 лет лишения свободы», - уточнила собеседница агентства.

Сегодня генерала арестовали на два месяца - до 21 июля. О какой именно сумме взятки идет речь, в суде не уточнили, источники агентства также не привели таких данных.

«Коммерсант» сообщал, что в рамках уголовного дела у Шамарина проводили обыск, после которого его доставили на допрос.