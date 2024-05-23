23 мая 2024, 10:45

Замглавы Генштаба ВС РФ Шамарина могут посадить на 15 лет

Пресс-служба Минобороны
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До 15 лет лишения свободы грозит начальнику Главного управления связи ВС России, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину по делу об особо крупной взятке. Об этом сообщило РИА «Новости».

В 235-м гарнизонном военном суде агентству заявили, что Шамарину предъявили обвинения по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

«Максимальное наказание за данное преступление может достигать 15 лет лишения свободы», - уточнила собеседница агентства.

Сегодня генерала арестовали на два месяца - до 21 июля. О какой именно сумме взятки идет речь, в суде не уточнили, источники агентства также не привели таких данных.

«Коммерсант» сообщал, что в рамках уголовного дела у Шамарина проводили обыск, после которого его доставили на допрос.

Суд Коррупция Армия
23 мая 2024, 10:11
Начальника Главного управления связи ВС РФ арестовали по делу о взятке
РИА «Новости»
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Начальника Главного управления связи ВС России генерала Вадима Шамарина арестовали по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Шамарин также является заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, отметил «Коммерсант». По информации источника издания, Шамарина задержали, у него уже провели обыски. После этого генерала доставили на допрос.

Материалы дела рассматривают в 235-м гарнизонном военном суде, добавил источник газеты. Детали в настоящее время неизвестны.

В суде РИА «Новости» сообщили, что ходатайство об аресте Шамарина удовлетворили.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вадиму Шамарину», - подчеркнула собеседница агентства.

Суд Армия
23 мая 2024, 06:25
Суд обязал МВД выплатить компенсацию семье жестоко убитой Веры Пехтелевой
РИА «Новости»
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Заводский районный суд Кемерова частично удовлетворил иск семьи убитой в 2020 году студентки Веры Пехтелевой к МВД России. Полицию обязали выплатить 700 тысяч рублей компенсации за халатность.

Информация об итогах рассмотрения дела появилась в базе данных суда, сообщил РБК. МВД России предстоит выплатить компенсацию морального вреда за халатность полицейских. Родители Пехтелевой получат 600 тысяч рублей, ее дядя - 100 тысяч. Изначально семья требовала 7,5 миллиона рублей.

Убийство произошло в январе 2020 года в Кемерове. Владислав Канюс в течение трех с лишним часов истязал Пехтелеву, она умерла. Соседи и родственники девушки безуспешно звонили в полицию. Впоследствии правоохранителей и диспетчеров дежурной части отдела полиции «Ленинский» признали виновными в халатности и приговорили к условным срокам.

Суд МВД РФ Приговоры Полиция Убийство Веры Пехтелевой
22 мая 2024, 20:47
Напавшего с ножом на девушку на остановке в Москве арестовали
Pxhere
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В Москве избрали меру пресечения мужчине, который набросился с ножом на 22-летнюю девушку на остановке. Его отправили под домашний арест.

При вынесении вердикта суд учел позицию Преображенской межрайонной прокуратуры. Мужчину обвинили в покушении на убийство.

«Вину он признал, просил суд избрать ему домашний арест», – уточнила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

На незнакомую девушку злоумышленник напал 20 мая. Свою жертву он ударил ножом в шею, а затем скрылся. Пострадавшую госпитализировали.

Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела.

Во время судебного заседания выяснилось, что нападавший родом из Афганистана. В России у него вид на жительство до января 2025 года. У мужчины есть судимость за кражу, он женат, воспитывает двух детей, уточнил Life.

Уголовное дело Убийства Суд Прокуратура РФ Аресты Москва
22 мая 2024, 18:59
Участник налета на дом создателя программы «Куклы» получил 8,5 года колонии
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Щербинский районный суд Москвы приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима одного из обвиняемых в нападении на дом создателя юмористической программы «Куклы». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд признал виновным Артемия Леонидовича Байбикова в совершении преступления по статье „Разбой в особо крупном размере“», - заявили в инстанции.

Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Нападение на дом создателя «Кукол» Василий Григорьева в Новой Москве произошло в январе 2022 года. В нем приняли участие три человека, которые прибрели форму спецподразделения ФСБ, светошумовые гранаты и охолощенное оружие. Опасаясь за свою жизнь, Григорьев передал злоумышленникам порядка 13,9 миллиона рублей.

Суд Преступления Оружие

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