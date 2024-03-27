27 марта 2024, 20:25

Замглавы ФТС Ягодкину отправили в СИЗО

РИА «Новости»
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Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Следователи предъявили Ягодкиной обвинение в превышении должностных полномочий.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключении под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 мая 2024», - сообщили в суде.

Накануне генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину задержали в Москве. По данным Telegram-канала «112», ее заподозрили в коррупции при начислении таможенных пошлин.

Сотрудники полиции обыскали кабинет чиновницы. Следователи предъявили ей обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Суд Таможня Коррупция СИЗО Пошлины Полиция Москва
27 марта 2024, 19:28
Членов экстремистской группировки задержали в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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В Ростове-на-Дону выявили и задержали пятерых участников ячейки экстремистской организации «Алля-Аят»*. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В задержании приняли участие оперативники УФСБ России по дальней военно-транспортной авиации и сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Ростовской области. По предварительной информации, фигуранты занимались вербовкой в свои ряды местных жителей под эгидой зарубежных кураторов.

«Преступную деятельность структуры координировали из-за рубежа, туда же выводили финансовые потоки. Стали известны главарь и пять членов группы, которые проводили среди жителей агрессивную вербовочную политику. Их задержали», - рассказал источник.

В отношении задержанных завели уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Ранее в Москве задержали семерых мужчин за попытку создать ячейку «Русского добровольческого корпуса»**.

* Запрещенная в России экстремистская организация ** Запрещенная в России террористическая организация.

Уголовное дело ФСБ Россия
27 марта 2024, 19:16
Названа причина задержания замглавы ФТС Ягодкиной
РИА «Новости»
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Следователи предъявили обвинение в превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий заместителю руководителя Федеральной таможенной службы России Елене Ягодкиной. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в Басманном суде Москвы сообщило РИА «Новости».

О задержании генерал-полковника таможенной службы Елены Ягодкиной СМИ сообщили еще в минувший вторник, 26 марта.

РБК со ссылкой на источники сообщил, что в кабинете задержанной прошли обыски. Собеседники журналистов заявили, что оперативники действовали в рамках расследования уголовного дела о начислении таможенных пошлин.

Речь о кодах, которые есть у каждого импортного товара. Некоторую продукцию сложно отнести к одной группе, но при уплате пошлин есть большая вилка от пяти до 15% себестоимости. Это создает коррупционные риски.

Источники добавили, что события с поставками относятся к периоду 2011–2019 годов, когда Ягодкина занимала пост в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования.

Басманный суд по ходатайству следствия сегодня изберет Ягодкиной меру пресечения.

Суд Таможня Коррупция
27 марта 2024, 17:54
Следователи изучат информацию с техсредств обвиняемых в теракте в Красногорске
Пресс-служба Следственного комитета
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Следственный комитет изучает данные с технических средств, изъятых у обвиняемых в теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщили 27 марта в пресс-службе ведомства.

Кроме того, следователи проверят, использовали ли фигуранты интернет при подготовке террористической атаки.

«Следствие анализирует использование обвиняемыми сети Интернет для планирования и совершения преступления», - указали в ведомстве.

Также следователи проводят исследование территории Crocus City Hall , пострадавшей от пожара. При этом применяются новейшие криминалистические средства.

«Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании», - заключили в СК.

СК РФ Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 17:44
СК назвал число опознанных тел погибших в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Судебно-медицинские эксперты установили личности 84 погибших во время теракта в концертном комплексе Crocus City Hall. В их числе пятеро детей в возрасте от девяти до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета.

В ведомстве уточнили, что для установления личных данных остальных погибших назначили молекулярно-генетические экспертизы.

Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall

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