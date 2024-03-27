Замглавы ФТС Ягодкину отправили в СИЗО

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Следователи предъявили Ягодкиной обвинение в превышении должностных полномочий.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключении под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 мая 2024», - сообщили в суде.

Накануне генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину задержали в Москве. По данным Telegram-канала «112», ее заподозрили в коррупции при начислении таможенных пошлин.

Сотрудники полиции обыскали кабинет чиновницы. Следователи предъявили ей обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.