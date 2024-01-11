Замглавы Барнаула задержали по делу о взятке в особо крупном размере

По версии следствия, в 2020 году предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, передал чиновнику два миллиона рублей. Тогда подозреваемый занимал должность председателя барнаульского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Предполагается, что деньги госслужащий получил через посредника.

«Денежные средства предназначались за общее покровительство возглавляемых предпринимателем предприятий», - отметили в СК.

Правоохранители также установили, что за взятку бизнесмену должны были разрешить перевозить пассажиров по выбранным городским маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих требованиям автобусов.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Вместе с работниками СК они провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство о заключении замглавы Барнаула под стражу.

Против предпринимателя, подозреваемого в передаче взятки, в прошлом возбудили другое уголовное дело, которое пока расследуется.

Ранее в Архангельске по подозрению во взяточничестве задержали начальника управления транспорта и дорожного хозяйства. Его обвинили в получении крупных взяток при заключении контрактов по содержанию ледовых переправ.