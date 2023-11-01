«Заметны странности». Коллеги рассказали о священнике из Татарстана, обвиняемом в убийстве жены

«В последние месяцы в поведении иерея Михаила были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. Он с пренебрежением относился к Святым Дарам, вел себя неподобающим образом с прихожанами и собратьями-священнослужителями», - заявили в пресс-службе.

Верующие и сослуживцы пожаловались церковному руководству, информацию передали епископу Чистопольскому и Нижнекамскому Пахомию. После проверки 17 октября Михаила Зубарева запретили в служении. Татарстанская митрополия подтвердила, что правоохранители заподозрили его в убийстве своей жены в Нижнекамске. Мужчину задержали.

Бывший священнослужитель состоял на учете в психоневрологическом диспансере, но скрыл это при переводе из Мурманской области в Татарстан, сообщил Telegram-канал Mash. В Нижнекамске он служил в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. По версии следствия, которую раскрыли источники издания, мужчина из ревности зарезал и расчленил супругу. На ее останки в холодильнике наткнулись дети.