Замдиректора завода ОПК задержали в Брянской области
ФСБ задержала заместителя гендиректора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО «Навлинский завод „Промсвязь“». Его подозревают в коммерческом подкупе на сумму около 500 тысяч рублей.
«Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению акционерного общества <…> с мая 2019 года по сентябрь 2023 года незаконно получил от представителей коммерческих организаций денежные средства в общей сумме более 490 тысяч рублей», - сообщило следственное управление СК РФ по Брянской области.
По версии следствия, деньги переводились на банковскую карту подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в значительном и крупном размерах». Суд избрал ему меру пресечения в виде в виде запрета определенных действий.
В следственном управлении добавили, что подозреваемый признал свою вину и дал подробные показания.
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