Замдиректора завода ОПК задержали в Брянской области

«Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению акционерного общества <…> с мая 2019 года по сентябрь 2023 года незаконно получил от представителей коммерческих организаций денежные средства в общей сумме более 490 тысяч рублей», - сообщило следственное управление СК РФ по Брянской области.

По версии следствия, деньги переводились на банковскую карту подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в значительном и крупном размерах». Суд избрал ему меру пресечения в виде в виде запрета определенных действий.

В следственном управлении добавили, что подозреваемый признал свою вину и дал подробные показания.

Ранее главного борца с коррупцией по Свердловской области задержали в Екатеринбурге.